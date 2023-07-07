https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/zaderzhan-podozrevaemyy-po-delu-o-pokhischenii-dvoikh-rossiyan-1046783411.html
Задержан подозреваемый по делу о похищении двоих россиян
Задержан подозреваемый по делу о похищении двоих россиян
Россиян Леонида Шоклера и Исмаила Шейха, похитили в апреле 2023 года с целью получения выкупа. 07.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-07T21:54+0300
2023-07-07T21:54+0300
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. В селе Отобая Галского района был задержан ранее задержанный житель села Арасадзыхь Гия Данелия, подозреваемый в причастности к похищению двух граждан России в апреле этого года. Об этом сообщает Генпрокуратура Абхазии. 43-летний Данелия находился в розыске. Ему предъявлены обвинения в хищении наркотиков в крупном размере, неправомерном завладении автомобиля, похищении человека с применением насилия из корыстных побуждений, вымогательстве и грабеже. Преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору.По решению суда Гия Данелия был заключен под стражу на два месяца, до 4 сентября 2023 года. Согласно версии следствия, гражданин России Леонид Шоклер был похищен 14 апреля примерно в 18:30 с парковки у торгового комплекса "Сухум-маркет". Его вывезли в село Ачадара Сухумского района, где применили насилие, опасное для жизни. До 18 апреля Шоклера незаконно удерживали и неоднократно перемещали с места на место, пока его мать не прислала похитителям выкуп в размере пяти тысяч долларов. После этого похищенного освободили.Друга пострадавшего, Исмаила Шейха, похитили 19 апреля примерно в 14:30 с места временного проживания Шоклера. Его обманом вывезли в село Окум Галского района и применили насилие, опасное для жизни. Однако Шейху удалось самостоятельно освободиться и сообщить о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.26 апреля по подозрению в совершении преступления были задержаны шестеро подозреваемых: Артур Квеквескири, Адгур Харчилава, Алиас Харчилава, Тимури Алхорба, Адгур Авидзба и Алан Ломия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/shestero-grazhdan-abkhazii-zaderzhany-po-podozreniyu-v-pokhischenii-dvoikh-rossiyan-1045463093.html
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абхазия, новости
Задержан подозреваемый по делу о похищении двоих россиян
Россиян Леонида Шоклера и Исмаила Шейха, похитили в апреле 2023 года с целью получения выкупа.
СУХУМ, 7 июл - Sputnik.
В селе Отобая Галского района был задержан ранее задержанный житель села Арасадзыхь Гия Данелия, подозреваемый в причастности к похищению двух граждан России в апреле этого года. Об этом сообщает
Генпрокуратура Абхазии.
43-летний Данелия находился в розыске. Ему предъявлены обвинения в хищении наркотиков в крупном размере, неправомерном завладении автомобиля, похищении человека с применением насилия из корыстных побуждений, вымогательстве и грабеже. Преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору.
По решению суда Гия Данелия был заключен под стражу на два месяца, до 4 сентября 2023 года.
Согласно версии следствия, гражданин России Леонид Шоклер был похищен 14 апреля примерно в 18:30 с парковки у торгового комплекса "Сухум-маркет". Его вывезли в село Ачадара Сухумского района, где применили насилие, опасное для жизни. До 18 апреля Шоклера незаконно удерживали и неоднократно перемещали с места на место, пока его мать не прислала похитителям выкуп в размере пяти тысяч долларов. После этого похищенного освободили.
Друга пострадавшего, Исмаила Шейха, похитили 19 апреля примерно в 14:30 с места временного проживания Шоклера. Его обманом вывезли в село Окум Галского района и применили насилие, опасное для жизни. Однако Шейху удалось самостоятельно освободиться и сообщить о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.
26 апреля по подозрению в совершении преступления были задержаны шестеро подозреваемых: Артур Квеквескири, Адгур Харчилава, Алиас Харчилава, Тимури Алхорба, Адгур Авидзба и Алан Ломия.