https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/zaderzhan-podozrevaemyy-v-podryve-zheleznoy-dorogi-v-krymu-1046760896.html

Задержан подозреваемый в подрыве железной дороги в Крыму

Задержан подозреваемый в подрыве железной дороги в Крыму

В отношении жителя Симферополя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса России ("Диверсия"). 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T11:29+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, причастного к совершению диверсии на железнодорожных путях в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сообщается, что 25-летний россиянин, живущий в Симферополе, после начала военной спецоперации выехал в Одессу, где был завербован украинскими спецслужбами.По заданию СБУ в феврале 2023 года он подорвал железнодорожные пути на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе Крыма. По решению суда подозреваемый заключен под стражу, он дает признательные показания. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастность мужчины к другим преступлениям, совершенным на территории России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/fsb-predotvratila-pokushenie-na-glavu-kryma-aksenova-1046678188.html

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