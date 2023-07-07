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Задержан подозреваемый в подрыве железной дороги в Крыму
Задержан подозреваемый в подрыве железной дороги в Крыму
В отношении жителя Симферополя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса России ("Диверсия"). 07.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, причастного к совершению диверсии на железнодорожных путях в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сообщается, что 25-летний россиянин, живущий в Симферополе, после начала военной спецоперации выехал в Одессу, где был завербован украинскими спецслужбами.По заданию СБУ в феврале 2023 года он подорвал железнодорожные пути на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе Крыма. По решению суда подозреваемый заключен под стражу, он дает признательные показания. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастность мужчины к другим преступлениям, совершенным на территории России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/fsb-predotvratila-pokushenie-na-glavu-kryma-aksenova-1046678188.html
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новости, россия, фсб
Задержан подозреваемый в подрыве железной дороги в Крыму
11:29 07.07.2023 (обновлено: 13:20 07.07.2023)
В отношении жителя Симферополя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса России ("Диверсия").
СУХУМ, 7 июл – Sputnik.
Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, причастного к совершению диверсии на железнодорожных путях в Крыму. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Сообщается, что 25-летний россиянин, живущий в Симферополе, после начала военной спецоперации выехал в Одессу, где был завербован украинскими спецслужбами.
По заданию СБУ в феврале 2023 года он подорвал железнодорожные пути на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе Крыма.
По решению суда подозреваемый заключен под стражу, он дает признательные показания. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастность мужчины к другим преступлениям, совершенным на территории России.