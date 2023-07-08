https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/bolee-dvukh-tonn-nesertifitsirovannogo-alkogolya-izyali-v-gagrskom-rayone-1046786746.html
Более двух тонн несертифицированного алкоголя изъяли в Гагрском районе
Более двух тонн несертифицированного алкоголя изъяли в Гагрском районе
Вся продукция, не соответствующая нормам, изымается и уничтожается. 08.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-08T10:41+0300
2023-07-08T10:41+0300
2023-07-08T11:27+0300
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/14/1042151901_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_7257663aa88881bde7742d51a0232be9.jpg
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии и Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору изъяли более 2,5 тонны несертифицированных алкогольных напитков в Гагрском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Проверки проходили в магазинах в поселке Цандрыпш и селе Алахадзы. Вся кустарная продукция, которая не соответствовала принятым государством нормам и могла быть опасной для здоровья потребителей, была изъята и уничтожена.Ранее около шести тонн контрафактного алкоголя было изъято в магазинах Гагры и Пицунды. МВД Абхазии подчеркивает, что реализация суррогатных алкогольных напитков будет системно пресекаться правоохранительными органами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/okolo-shesti-tonn-kontrafaktnogo-alkogolya-izyali-v-gagre-i-pitsunde-1046635150.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/14/1042151901_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_9f3baf7ce07372a281b30985977452c1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия
Более двух тонн несертифицированного алкоголя изъяли в Гагрском районе
10:41 08.07.2023 (обновлено: 11:27 08.07.2023)
Вся продукция, не соответствующая нормам, изымается и уничтожается.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии и Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору изъяли более 2,5 тонны несертифицированных алкогольных напитков в Гагрском районе. Об этом сообщает
пресс-служба МВД.
Проверки проходили в магазинах в поселке Цандрыпш и селе Алахадзы.
Вся кустарная продукция, которая не соответствовала принятым государством нормам и могла быть опасной для здоровья потребителей, была изъята и уничтожена.
Ранее около шести тонн контрафактного алкоголя было изъято в магазинах Гагры и Пицунды. МВД Абхазии подчеркивает, что реализация суррогатных алкогольных напитков будет системно пресекаться правоохранительными органами.