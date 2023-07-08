https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/bolee-dvukh-tonn-nesertifitsirovannogo-alkogolya-izyali-v-gagrskom-rayone-1046786746.html

Более двух тонн несертифицированного алкоголя изъяли в Гагрском районе

Более двух тонн несертифицированного алкоголя изъяли в Гагрском районе

Вся продукция, не соответствующая нормам, изымается и уничтожается. 08.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-08T10:41+0300

2023-07-08T10:41+0300

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абхазия

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии и Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору изъяли более 2,5 тонны несертифицированных алкогольных напитков в Гагрском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Проверки проходили в магазинах в поселке Цандрыпш и селе Алахадзы. Вся кустарная продукция, которая не соответствовала принятым государством нормам и могла быть опасной для здоровья потребителей, была изъята и уничтожена.Ранее около шести тонн контрафактного алкоголя было изъято в магазинах Гагры и Пицунды. МВД Абхазии подчеркивает, что реализация суррогатных алкогольных напитков будет системно пресекаться правоохранительными органами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/okolo-shesti-tonn-kontrafaktnogo-alkogolya-izyali-v-gagre-i-pitsunde-1046635150.html

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