https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/kiev-za-sutki-poteryal-do-500-soldat-na-donetskom-napravlenii--1046790424.html

Киев за сутки потерял до 500 солдат на Донецком направлении

Киев за сутки потерял до 500 солдат на Донецком направлении

Украинские силы продолжают безуспешные попытки наступления на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. 08.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-08T16:18+0300

2023-07-08T16:18+0300

2023-07-08T16:23+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Вооруженные силы Украины потеряли до 500 солдат убитыми и раненными на Донецком направлении за сутки, сообщает Министерство обороны России.На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность украинской диверсионной группы, уничтожено более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.На Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ, уничтожена диверсионная группировка противника, на Запорожском направлении отражены две разведки боем, пресечена деятельность диверсионной группы. На этих направлениях Киев потерял 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап, самоходную гаубицу "Cezar", артиллерийскую систему М777, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. На Купянском направлении за сутки уничтожено до 30 военнослужащих, два автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, на Херсонском направлении - около 40 солдат ВСУ, один танк, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 102 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах, а также база горючего для военной техники. Средства ПВО России сбили самолет Су-27, перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено семнадцать беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/bolee-20-reaktivnykh-snaryadov-perekhvatili-sredstva-pvo-rossii-za-sutki-1046775000.html

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