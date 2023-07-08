https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/kiev-za-sutki-poteryal-do-500-soldat-na-donetskom-napravlenii--1046790424.html
Киев за сутки потерял до 500 солдат на Донецком направлении
Киев за сутки потерял до 500 солдат на Донецком направлении
Украинские силы продолжают безуспешные попытки наступления на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. 08.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-08T16:18+0300
2023-07-08T16:18+0300
2023-07-08T16:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
украина
россия
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045119834_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adc2135c2f364e4d6aac809a7dcee55a.jpg
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Вооруженные силы Украины потеряли до 500 солдат убитыми и раненными на Донецком направлении за сутки, сообщает Министерство обороны России.На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность украинской диверсионной группы, уничтожено более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.На Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ, уничтожена диверсионная группировка противника, на Запорожском направлении отражены две разведки боем, пресечена деятельность диверсионной группы. На этих направлениях Киев потерял 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап, самоходную гаубицу "Cezar", артиллерийскую систему М777, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. На Купянском направлении за сутки уничтожено до 30 военнослужащих, два автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, на Херсонском направлении - около 40 солдат ВСУ, один танк, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 102 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах, а также база горючего для военной техники. Средства ПВО России сбили самолет Су-27, перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено семнадцать беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/bolee-20-reaktivnykh-snaryadov-perekhvatili-sredstva-pvo-rossii-za-sutki-1046775000.html
украина
россия
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045119834_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da6373c90a69967f925c6a5018f5c1b0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, украина, россия, донбасс, министерство обороны рф
новости, украина, россия, донбасс, министерство обороны рф
Киев за сутки потерял до 500 солдат на Донецком направлении
16:18 08.07.2023 (обновлено: 16:23 08.07.2023)
Украинские силы продолжают безуспешные попытки наступления на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik
. Вооруженные силы Украины потеряли до 500 солдат убитыми и раненными на Донецком направлении за сутки, сообщает
Министерство обороны России.
Всего на этом направлении было отражено девять атак. Помимо живой силы, противник потерял склад реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" производства США, а также гаубица Д-30.
На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность украинской диверсионной группы, уничтожено более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
На Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ, уничтожена диверсионная группировка противника, на Запорожском направлении отражены две разведки боем, пресечена деятельность диверсионной группы. На этих направлениях Киев потерял 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап, самоходную гаубицу "Cezar", артиллерийскую систему М777, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении за сутки уничтожено до 30 военнослужащих, два автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, на Херсонском направлении - около 40 солдат ВСУ, один танк, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 102 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах, а также база горючего для военной техники.
Средства ПВО России сбили самолет Су-27, перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено семнадцать беспилотников.