https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/lolua-abkhazii-nuzhna-nadezhnaya-liniya-oborony-1046783238.html
Лолуа: Абхазии нужна надежная линия обороны
Лолуа: Абхазии нужна надежная линия обороны
Ранее, в четверг, 6 июля, вице-президент Абхазии Бадра Гунба проверил готовность нового подразделения Министерства обороны на учениях на полигоне Нагвалоу. 08.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-08T09:00+0300
2023-07-08T09:00+0300
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Абхазии необходима качественная и надежная линия обороны для того, чтобы быть готовой к любым провокациям со стороны Грузии, заявил советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа в интервью радио Sputnik.Как объяснил советник президента, беспилотники, которые производятся в Абхазии, уходят на определенную дистанцию по заданным координатам, могут сбрасывать боеприпасы и возвращаться обратно."У ребят горят глаза. Эффект уже есть. Можно похвастаться, что первый этап пройден. Сейчас будут наращивать производство, причем аппараты будут разных типов", - сказал Лолуа.Он добавил, что Абхазия впервые за послевоенное время сталкивается с таким масштабным строительством линии обороны, которая будет строиться на взаимодействии с пограничными силами России и Абхазии.Спецподразделения Минобороны, оснащенные новыми видами вооружения, военной и специальной техникой созданы по поручению главнокомандующего военными силами Абхазии, президента Аслана Бжания.По решению главнокомандующего Минобороны поручили подготовку личного состава с целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил и эффективности их применения с учетом характера и способов ведения современных войн.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/vitse-prezident-proveril-gotovnost-novogo-podrazdeleniya-minoborony-abkhazii-1046752975.html
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абхазия, новости, министерство обороны абхазии
абхазия, новости, министерство обороны абхазии
Лолуа: Абхазии нужна надежная линия обороны
Ранее, в четверг, 6 июля, вице-президент Абхазии Бадра Гунба проверил готовность нового подразделения Министерства обороны на учениях на полигоне Нагвалоу.
СУХУМ, 8 июл – Sputnik.
Абхазии необходима качественная и надежная линия обороны для того, чтобы быть готовой к любым провокациям со стороны Грузии, заявил советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа в интервью радио Sputnik
.
По словам Лолуа, во время визита вице-президента члены делегации общались с подразделениями, которые строят линию обороны в восточной части Абхазии, проверили качество выполняемых работ, а также общались с членами нового подразделения Министерства обороны, которое создает беспилотные летательные аппараты ударного и разведывательного типа.
Как объяснил советник президента, беспилотники, которые производятся в Абхазии, уходят на определенную дистанцию по заданным координатам, могут сбрасывать боеприпасы и возвращаться обратно.
"У ребят горят глаза. Эффект уже есть. Можно похвастаться, что первый этап пройден. Сейчас будут наращивать производство, причем аппараты будут разных типов", - сказал Лолуа.
Он добавил, что Абхазия впервые за послевоенное время сталкивается с таким масштабным строительством линии обороны, которая будет строиться на взаимодействии с пограничными силами России и Абхазии.
Спецподразделения Минобороны, оснащенные новыми видами вооружения, военной и специальной техникой созданы по поручению главнокомандующего военными силами Абхазии, президента Аслана Бжания.
По решению главнокомандующего Минобороны поручили подготовку личного состава с целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил и эффективности их применения с учетом характера и способов ведения современных войн.