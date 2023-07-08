https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/lolua-abkhazii-nuzhna-nadezhnaya-liniya-oborony-1046783238.html

Лолуа: Абхазии нужна надежная линия обороны

Лолуа: Абхазии нужна надежная линия обороны

Ранее, в четверг, 6 июля, вице-президент Абхазии Бадра Гунба проверил готовность нового подразделения Министерства обороны на учениях на полигоне Нагвалоу. 08.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-08T09:00+0300

2023-07-08T09:00+0300

2023-07-08T09:00+0300

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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Абхазии необходима качественная и надежная линия обороны для того, чтобы быть готовой к любым провокациям со стороны Грузии, заявил советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа в интервью радио Sputnik.Как объяснил советник президента, беспилотники, которые производятся в Абхазии, уходят на определенную дистанцию по заданным координатам, могут сбрасывать боеприпасы и возвращаться обратно."У ребят горят глаза. Эффект уже есть. Можно похвастаться, что первый этап пройден. Сейчас будут наращивать производство, причем аппараты будут разных типов", - сказал Лолуа.Он добавил, что Абхазия впервые за послевоенное время сталкивается с таким масштабным строительством линии обороны, которая будет строиться на взаимодействии с пограничными силами России и Абхазии.Спецподразделения Минобороны, оснащенные новыми видами вооружения, военной и специальной техникой созданы по поручению главнокомандующего военными силами Абхазии, президента Аслана Бжания.По решению главнокомандующего Минобороны поручили подготовку личного состава с целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил и эффективности их применения с учетом характера и способов ведения современных войн.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/vitse-prezident-proveril-gotovnost-novogo-podrazdeleniya-minoborony-abkhazii-1046752975.html

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