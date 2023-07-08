https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/otkrylas-vystavka-ko-dnyu-goroda-sukhuma-1046788734.html
Открылась выставка ко Дню города Сухума
Открылась выставка ко Дню города Сухума
На однодневной выставке "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" представлено 35 работ, написанных в разное время. 08.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-08T13:36+0300
2023-07-08T13:36+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Однодневная выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" открылась центральном выставочном зале абхазской столицы в субботу, 8 июля."Места культурной памяти 20-30-х годов в работах Валентина Контарева и Бориса Петрова, 50-60-х годов - в работах Варвары Бубновой и Ольги Брендель, 70-е - в работах Виссариона Цвижба и Геннадия Ашкаряна, 2000-е - на картинах Леварсы Бутба. И, наконец, сегодняшние работы наших современных художников", - рассказала Арсалия.Всего на выставке представлено более 35 работ. Посмотреть на любимый город через призму восприятия художников могут все желающие, как гости столицы, так и сами сухумчане.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/sukhum-i-moskva-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1046787125.html
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абхазия, сухум, новости, культура
Открылась выставка ко Дню города Сухума
На однодневной выставке "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" представлено 35 работ, написанных в разное время.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Однодневная выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" открылась центральном выставочном зале абхазской столицы в субботу, 8 июля.
По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, в этом году главная тема выставки - места культурной памяти.
"Места культурной памяти 20-30-х годов в работах Валентина Контарева и Бориса Петрова, 50-60-х годов - в работах Варвары Бубновой и Ольги Брендель, 70-е - в работах Виссариона Цвижба и Геннадия Ашкаряна, 2000-е - на картинах Леварсы Бутба. И, наконец, сегодняшние работы наших современных художников", - рассказала Арсалия.
Всего на выставке представлено более 35 работ. Посмотреть на любимый город через призму восприятия художников могут все желающие, как гости столицы, так и сами сухумчане.