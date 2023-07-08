https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/sukhum-i-moskva-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1046787125.html

Сухум и Москва подписали соглашение о сотрудничестве

Сухум и Москва подписали соглашение о сотрудничестве

Торжественную церемонию подписания документа приурочили ко Дню города Сухума, который в этом году отмечается 8 июля. 08.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-08T12:07+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Администрация Сухума и Правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в субботу, 8 июля. Соглашение подписано с целью развития двустороннего сотрудничества между городами и углубления дружбы и взаимопонимания между их жителями. Оно подразумевает взаимодействие и обмен опытом в области дорожно-транспортной инфраструктуры, градостроительства, информационных технологий, образования, культуры и здравоохранения.Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что к подписание этого соглашения - важное событие для столицы Абхазии. По его словам, Москва всегда поддерживала Сухум и Абхазию в целом в тяжелое послевоенное время. Эшба подчеркнул, что побратимские отношения всегда будут крепнуть."Сегодня мы подписали соглашение которое открывает новые возможности. Это весь социальный блок - и спорт, и культура, и образование, и молодежная политика. Не говоря уже о градостроительстве и возможности развития системы ЖКХ. Во всем нам будут помогать. Для нас это высокая ответственность, мы постараемся не подвести и выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме", - сказал Эшба. Глава сухумской администрации добавил, что создаются две рабочие группы - по транспортной инфраструктуре и безопасности дорожного движения и по архитектуре и градостроительству. Черемин со своей стороны отметил, что сегодня Москва - лидер в развитии градостроительной и социальной сферы, и столица России будет делиться своим опытом с Сухумом. "Для нас очень важно, поделиться с нашими друзьями теми нашими знаниями и опытом, которые накоплены. Подписание соглашения для нас - исторический момент", - добавил Черемин.День города Сухум отмечают ежегодно в первую субботу июля, в этом году дата празднования - 8 июля. Горожан и гостей столицы ожидает множество праздничных мероприятий - выставки, концерты, соревнования по стрельбе из лука и настольным играм и, конечно же, салют.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/kontsert-zvezd-rossiyskoy-estrady-v-sukhume-zavershilsya-iz-za-dozhdya-1046783607.html

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