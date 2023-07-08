https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/zhitel-gagry-zaderzhan-za-vvoz-metadona-v-abkhaziyu-1046786895.html

Житель Гагры задержан за ввоз метадона в Абхазию

Житель Гагры задержан за ввоз метадона в Абхазию

Мужчину задержали на абхазо-российской границе, он пытался провезти в республику около трех граммов наркотического вещества. 08.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-08T14:04+0300

2023-07-08T14:04+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Житель Гагры Алексей Олейников подозревается в приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта, а также ввозе наркотиков в особо крупном размере в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. 49-летнего мужчину задержали на железнодорожной станции "Гагра" после прохождения зоны таможенного контроля на КПП "Псоу". При обыске у него обнаружили два свертка с метадоном общим весом около трех граммов.Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 223 ("Приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и пункту "б" части 3 статьи 224 прим.1 ("Ввоз в Абхазию, вывоз из Абхазии или перевозка транзитом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/bolee-sta-narusheniy-tamozhennykh-pravil-vyyavil-gtk-abkhazii-s-yanvarya-2023-goda-1046765618.html

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