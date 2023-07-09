https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/azhd-dvizhenie-poezdov-v-abkhazii-namereny-vosstanovit-v-kratchayshie-sroki-1046805135.html

АЖД: движение поездов в Абхазии намерены восстановить в кратчайшие сроки

АЖД: движение поездов в Абхазии намерены восстановить в кратчайшие сроки

Движение поездов приостановлено в Абхазии из-за размыва железнодорожных путей после обильных дождей в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-09T20:10+0300

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в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

гагрский район

мчс абхазии

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СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. АЖД намерено восстановить движение поездов в кратчайшие сроки, рассказал Sputnik гендиректор организации Арсоу Читанава.По его словам, повреждены пути на станции "Гагра" и около 150 метров путей подмыло на станции "Бзыбь".Сильные ливни обрушились на Гагрский район в ночь с 8 на 9 июля. Были подтоплены домовладения, объекты бизнеса, местами размыты дороги. Движение поездов было приостановлено.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/dvizhenie-po-respublikanskoy-trasse-v-gagrskom-rayone-vosstanovleno-1046804806.html

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