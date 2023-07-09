https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/azhd-dvizhenie-poezdov-v-abkhazii-namereny-vosstanovit-v-kratchayshie-sroki-1046805135.html
АЖД: движение поездов в Абхазии намерены восстановить в кратчайшие сроки
АЖД: движение поездов в Абхазии намерены восстановить в кратчайшие сроки
Движение поездов приостановлено в Абхазии из-за размыва железнодорожных путей после обильных дождей в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T20:10+0300
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в абхазии
абхазская железная дорога
абхазия
гагрский район
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СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. АЖД намерено восстановить движение поездов в кратчайшие сроки, рассказал Sputnik гендиректор организации Арсоу Читанава.По его словам, повреждены пути на станции "Гагра" и около 150 метров путей подмыло на станции "Бзыбь".Сильные ливни обрушились на Гагрский район в ночь с 8 на 9 июля. Были подтоплены домовладения, объекты бизнеса, местами размыты дороги. Движение поездов было приостановлено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/dvizhenie-po-respublikanskoy-trasse-v-gagrskom-rayone-vosstanovleno-1046804806.html
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абхазская железная дорога, абхазия, гагрский район, мчс абхазии
абхазская железная дорога, абхазия, гагрский район, мчс абхазии
АЖД: движение поездов в Абхазии намерены восстановить в кратчайшие сроки
20:10 09.07.2023 (обновлено: 20:36 09.07.2023)
Движение поездов приостановлено в Абхазии из-за размыва железнодорожных путей после обильных дождей в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля.
СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. АЖД намерено восстановить движение поездов в кратчайшие сроки, рассказал Sputnik гендиректор организации Арсоу Читанава.
По его словам, повреждены пути на станции "Гагра" и около 150 метров путей подмыло на станции "Бзыбь".
"Уже приступили к подготовительным работам, которые необходимы для восстановления движения. Намерены восстановить в кратчайшие сроки. Задействовано много спецтехники и людей", - отметил Читанава.
Сильные ливни обрушились на Гагрский район в ночь с 8 на 9 июля. Были подтоплены домовладения, объекты бизнеса, местами размыты дороги. Движение поездов было приостановлено.