https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/opershtab-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-sozdan-v-gagrskom-rayone-1046803266.html
Оперштаб по ликвидации последствий стихии создан в Гагрском районе
Оперштаб по ликвидации последствий стихии создан в Гагрском районе
Движение машин ограничено в районе Бзыбского вокзала, Пицундского поворота и в Гагре. Дорога на Рицу перекрыта. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T14:40+0300
2023-07-09T14:40+0300
2023-07-09T14:40+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим создан в администрации Гагрского района. Как сообщает Telegram-канал администрации, все могут обращаться на горячую линию по телефонам: 7210001, 9209892.Почти весь Гагрский район остается без света из-за последствий ливня, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". Масштабы повреждений неизвестны, прогнозов на восстановление подачи электроэнергии пока нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/mchs-abkhazii-rekomendovalo-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-gagrskiy-rayon-1046802358.html
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мчс абхазии, гагрский район, мвд абхазии, абхазия
мчс абхазии, гагрский район, мвд абхазии, абхазия
Оперштаб по ликвидации последствий стихии создан в Гагрском районе
Движение машин ограничено в районе Бзыбского вокзала, Пицундского поворота и в Гагре. Дорога на Рицу перекрыта.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим создан в администрации Гагрского района.
Как сообщает Telegram-канал администрации, все могут обращаться на горячую линию по телефонам: 7210001, 9209892.
Почти весь Гагрский район остается без света из-за последствий ливня, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". Масштабы повреждений неизвестны, прогнозов на восстановление подачи электроэнергии пока нет.