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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 июля
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием западного антициклона и прохождения холодного атмосферного фронта. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T16:50+0300
2023-07-09T16:50+0300
2023-07-09T16:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В понедельник, 10 июля, в Абхазии ожидается облачная погода, с прояснениями, дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 июля
16:50 09.07.2023 (обновлено: 16:55 09.07.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием западного антициклона и прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В понедельник, 10 июля, в Абхазии ожидается облачная погода, с прояснениями, дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.