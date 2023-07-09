https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-10-iyulya-1046804112.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 июля

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием западного антициклона и прохождения холодного атмосферного фронта. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-09T16:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В понедельник, 10 июля, в Абхазии ожидается облачная погода, с прояснениями, дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии