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Въезд в Рицинский парк будет закрыт 10 июля
Въезд в Рицинский парк будет закрыт 10 июля
В результате сильных ливней сошло шесть селевых потоков в Бзыбском ущелье. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T21:15+0300
2023-07-09T21:15+0300
2023-07-09T21:26+0300
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СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Въезд в Рицинский парк будет закрыт в понедельник 10 июля из-за работ по расчистке дорог, рассказал Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.Он уточнил, что из-за обильных дождей, обрушившихся на Гагрский район в ночь с 8 на 9 июля, в промежутке от седьмого до 17-го километра Бзыбского ущелья сошло шесть селей. На одном из этих участков обрушилась подпорная стена. Пострадавших нет. Дирекция парка наняла спецтехнику для устранения последствий стихии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/azhd-dvizhenie-poezdov-v-abkhazii-namereny-vosstanovit-v-kratchayshie-sroki-1046805135.html
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), гагрский район, мчс абхазии, дождь
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), гагрский район, мчс абхазии, дождь
Въезд в Рицинский парк будет закрыт 10 июля
21:15 09.07.2023 (обновлено: 21:26 09.07.2023)
В результате сильных ливней сошло шесть селевых потоков в Бзыбском ущелье.
СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Въезд в Рицинский парк будет закрыт в понедельник 10 июля из-за работ по расчистке дорог, рассказал Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.
"На этот час удалось весь транспорт, который успел проехать на территорию парка, выпустить. Завтра объект будет закрыт. Наверное, на весь день. Мы сообщим дополнительно, если успеем открыть дорогу к обеду", - отметил Багателия.
Он уточнил, что из-за обильных дождей, обрушившихся на Гагрский район в ночь с 8 на 9 июля, в промежутке от седьмого до 17-го километра Бзыбского ущелья сошло шесть селей. На одном из этих участков обрушилась подпорная стена. Пострадавших нет. Дирекция парка наняла спецтехнику для устранения последствий стихии.