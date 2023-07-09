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Въезд в Рицинский парк будет закрыт 10 июля

Въезд в Рицинский парк будет закрыт 10 июля

В результате сильных ливней сошло шесть селевых потоков в Бзыбском ущелье. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-09T21:15+0300

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в абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

гагрский район

мчс абхазии

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СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Въезд в Рицинский парк будет закрыт в понедельник 10 июля из-за работ по расчистке дорог, рассказал Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.Он уточнил, что из-за обильных дождей, обрушившихся на Гагрский район в ночь с 8 на 9 июля, в промежутке от седьмого до 17-го километра Бзыбского ущелья сошло шесть селей. На одном из этих участков обрушилась подпорная стена. Пострадавших нет. Дирекция парка наняла спецтехнику для устранения последствий стихии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/azhd-dvizhenie-poezdov-v-abkhazii-namereny-vosstanovit-v-kratchayshie-sroki-1046805135.html

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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), гагрский район, мчс абхазии, дождь