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Ассоциация туроператоров России: отмен туров в Абхазию нет
Ассоциация туроператоров России: отмен туров в Абхазию нет
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Звонков и отмен туров в Абхазии из-за непогоды нет, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей... 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T18:10+0300
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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Звонков и отмен туров в Абхазии из-за непогоды нет, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.Он отметил, что некоторых российских туристов переселили из пострадавших после сильного ливня отелей в благополучные, часть путешественников, у которых завершился отдых, ночью были доставлены в аэропорты Сочи на грузовых машинах из-за подтоплений дорог.Вице-президент АТОР выразил надежду, что сегодня все путешественники, которые только начинают свой отдых, благополучно доберутся до отелей. Дожди обрушились на Абхазию 9 июля, реки вышли из берегов, что привело к наводнениям, пострадали дома, дороги, многие остались без воды и электричества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/bzhaniya-proinspektiroval-raboty-po-likvidatsii-posledstviy-v-gagrskom-rayone-1046824667.html
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туристы, абхазия, отдых в абхазии
СУХУМ, 10 июл – Sputnik.
Звонков и отмен туров в Абхазии из-за непогоды нет, рассказал РИА Новости
вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
"Звонков и отмен туров нет. Наши туристы, исторически так уже сложилось, не очень нервно относятся и верят, что непогода это ненадолго. Но, действительно, редко бывает, когда в Сочи и Абхазии больше одного дня дожди", – сказал Ромашкин.
Он отметил, что некоторых российских туристов переселили из пострадавших после сильного ливня отелей в благополучные, часть путешественников, у которых завершился отдых, ночью были доставлены в аэропорты Сочи на грузовых машинах из-за подтоплений дорог.
Вице-президент АТОР выразил надежду, что сегодня все путешественники, которые только начинают свой отдых, благополучно доберутся до отелей.
Дожди обрушились на Абхазию 9 июля, реки вышли из берегов, что привело к наводнениям, пострадали дома, дороги, многие остались без воды и электричества.