https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-otmen-turov-v-abkhaziyu-net-1046826055.html

Ассоциация туроператоров России: отмен туров в Абхазию нет

Ассоциация туроператоров России: отмен туров в Абхазию нет

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Звонков и отмен туров в Абхазии из-за непогоды нет, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей... 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T18:10+0300

2023-07-10T18:10+0300

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Звонков и отмен туров в Абхазии из-за непогоды нет, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.Он отметил, что некоторых российских туристов переселили из пострадавших после сильного ливня отелей в благополучные, часть путешественников, у которых завершился отдых, ночью были доставлены в аэропорты Сочи на грузовых машинах из-за подтоплений дорог.Вице-президент АТОР выразил надежду, что сегодня все путешественники, которые только начинают свой отдых, благополучно доберутся до отелей. Дожди обрушились на Абхазию 9 июля, реки вышли из берегов, что привело к наводнениям, пострадали дома, дороги, многие остались без воды и электричества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/bzhaniya-proinspektiroval-raboty-po-likvidatsii-posledstviy-v-gagrskom-rayone-1046824667.html

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