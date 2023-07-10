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Бжания проинспектировал работы по ликвидации последствий в Гагрском районе
Бжания проинспектировал работы по ликвидации последствий в Гагрском районе
Президент Абхазии провел совещание в администрации Гагрского района по вопросам ликвидации последствий стихии. После глава государства направился в села... 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T15:35+0300
2023-07-10T15:35+0300
2023-07-10T16:34+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
разгул стихии в гагрском районе
гагрский район
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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Устранением последствий стихии занимаются компетентное органы и соответствующие службы, местные органы власти принимают необходимые меры для того, чтобы в сжатые сроки все исправить, заявил президент Аслан Бжания в ходе инспекционной поездки в села Алахадзы, Лдзаа и поселок Бзыбь Гагрского района.Глава государства пообщался с жителями и туристами, осмотрел масштабы последствий стихии. Бжания поручил в кратчайшие сроки организовать подвоз воды и еды и пообещал, что водоснабжение и подача электричества будет налажены в течение нескольких часов.Президент призвал всех оставаться спокойными в этой трудной ситуации, подтвердив, что государство предпримет все возможные меры для восстановления районов и обеспечения безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/okolo-1100-domovladeniy-zatopleno-v-gagrskom-rayone-1046816947.html
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аслан бжания, абхазия, разгул стихии в гагрском районе, гагрский район
аслан бжания, абхазия, разгул стихии в гагрском районе, гагрский район
Бжания проинспектировал работы по ликвидации последствий в Гагрском районе
15:35 10.07.2023 (обновлено: 16:34 10.07.2023)
Президент Абхазии провел совещание в администрации Гагрского района по вопросам ликвидации последствий стихии. После глава государства направился в села Алахадзы, Лдзаа, район Рыбзавода, Бзыпта.
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Устранением последствий стихии занимаются компетентное органы и соответствующие службы, местные органы власти принимают необходимые меры для того, чтобы в сжатые сроки все исправить, заявил президент Аслан Бжания в ходе инспекционной поездки в села Алахадзы, Лдзаа и поселок Бзыбь Гагрского района.
Глава государства пообщался с жителями и туристами, осмотрел масштабы последствий стихии.
Бжания поручил в кратчайшие сроки организовать подвоз воды и еды и пообещал, что водоснабжение и подача электричества будет налажены в течение нескольких часов.
Президент призвал всех оставаться спокойными в этой трудной ситуации, подтвердив, что государство предпримет все возможные меры для восстановления районов и обеспечения безопасности.