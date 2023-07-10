https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/livnevye-dozhdi-podmyli-dorogi-i-razrushili-mosty-v-ochamchyrskom-rayone----1046824788.html

Ливневые дожди подмыли дороги и разрушили мосты в Очамчырском районе

Ливневые дожди подмыли дороги и разрушили мосты в Очамчырском районе

Дожди обрушились на Абхазию 9 июля, реки вышли из берегов, что привело к наводнениям, пострадали дома, дороги, многие остались без воды и электричества. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T16:10+0300

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2023-07-10T16:33+0300

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Ливневые дожди подмыли проселочные дороги и разрушили мосты в Очамчырском районе, сказал в интервью Sputnik заместитель главы администрации района Артемон Габелая. В Очамчыре около полутора десятков частных домовладений пострадали из-за поднявшейся воды, также вода проникла в дома в некоторых селах района. Габелая также сообщил, что сейчас идет сбор информации о пострадавших сельскохозяйственных угодьях в районе. Сотрудники администрации района ездят по селам, определяют ущерб, который нанесла стихия, рассказал Артемон Габелая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/bzhaniya-proinspektiroval-raboty-po-likvidatsii-posledstviy-v-gagrskom-rayone-1046824667.html

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