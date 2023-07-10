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Ливневые дожди подмыли дороги и разрушили мосты в Очамчырском районе
Ливневые дожди подмыли дороги и разрушили мосты в Очамчырском районе
Дожди обрушились на Абхазию 9 июля, реки вышли из берегов, что привело к наводнениям, пострадали дома, дороги, многие остались без воды и электричества. 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T16:10+0300
2023-07-10T16:10+0300
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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Ливневые дожди подмыли проселочные дороги и разрушили мосты в Очамчырском районе, сказал в интервью Sputnik заместитель главы администрации района Артемон Габелая. В Очамчыре около полутора десятков частных домовладений пострадали из-за поднявшейся воды, также вода проникла в дома в некоторых селах района. Габелая также сообщил, что сейчас идет сбор информации о пострадавших сельскохозяйственных угодьях в районе. Сотрудники администрации района ездят по селам, определяют ущерб, который нанесла стихия, рассказал Артемон Габелая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/bzhaniya-proinspektiroval-raboty-po-likvidatsii-posledstviy-v-gagrskom-rayone-1046824667.html
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очамчырский район, абхазия, дождь
Ливневые дожди подмыли дороги и разрушили мосты в Очамчырском районе
16:10 10.07.2023 (обновлено: 16:33 10.07.2023)
Дожди обрушились на Абхазию 9 июля, реки вышли из берегов, что привело к наводнениям, пострадали дома, дороги, многие остались без воды и электричества.
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Ливневые дожди подмыли проселочные дороги и разрушили мосты в Очамчырском районе, сказал в интервью Sputnik заместитель главы администрации района Артемон Габелая.
"Ливневые дожди нанесли ущерб селам Члоу, Меркула, Моква, Лашкендар, пострадали проселочные дороги и мосты через реки. Сейчас мы находимся в селе Члоу, где необходимо восстанавливать два моста, есть места, где произошли оползни, из-за оползня в селе Акуаскьа пострадал дом жителя, потрескались стены", – сказал он.
В Очамчыре около полутора десятков частных домовладений пострадали из-за поднявшейся воды, также вода проникла в дома в некоторых селах района.
Габелая также сообщил, что сейчас идет сбор информации о пострадавших сельскохозяйственных угодьях в районе.
Сотрудники администрации района ездят по селам, определяют ущерб, который нанесла стихия, рассказал Артемон Габелая.