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МЧС Абхазии продолжает ликвидацию последствий стихии в Гагрском районе

МЧС Абхазии продолжает ликвидацию последствий стихии в Гагрском районе

До 800 домов в Гагрском районе повреждены ливнями, сообщили журналистам в администрации района. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T09:58+0300

2023-07-10T09:58+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Специалисты МЧС Абхазии продолжают ликвидировать последствия ливней в Гагрском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. К сотрудникам Гагрского ПСО еще вчера подключились специалисты МЧС центрального аппарата, которые работают на месте.После ливней, которые обрушились на республику в ночь с 8 по 9 июля, МЧС республики рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район.Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей.В воскресенье, 9 июля, сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах, попавших в зону подтопления.В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/stikhiya-i-ee-zhertvy-posledstviya-livnya-v-abkhazii-1046806568.html

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