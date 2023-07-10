https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/mchs-abkhazii-prodolzhaet-likvidatsiyu-posledstviy-stikhii-v-gagrskom-rayone-1046812909.html
МЧС Абхазии продолжает ликвидацию последствий стихии в Гагрском районе
МЧС Абхазии продолжает ликвидацию последствий стихии в Гагрском районе
До 800 домов в Гагрском районе повреждены ливнями, сообщили журналистам в администрации района. 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T09:58+0300
2023-07-10T09:58+0300
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Специалисты МЧС Абхазии продолжают ликвидировать последствия ливней в Гагрском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. К сотрудникам Гагрского ПСО еще вчера подключились специалисты МЧС центрального аппарата, которые работают на месте.После ливней, которые обрушились на республику в ночь с 8 по 9 июля, МЧС республики рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район.Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей.В воскресенье, 9 июля, сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах, попавших в зону подтопления.В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/stikhiya-i-ee-zhertvy-posledstviya-livnya-v-abkhazii-1046806568.html
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мчс абхазии, абхазия, гагрский район, дождь
мчс абхазии, абхазия, гагрский район, дождь
МЧС Абхазии продолжает ликвидацию последствий стихии в Гагрском районе
До 800 домов в Гагрском районе повреждены ливнями, сообщили журналистам в администрации района.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Специалисты МЧС Абхазии продолжают ликвидировать последствия ливней в Гагрском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели продолжают выкачивать грязевую воду в жилых домах, зданиях, подвалах.
К сотрудникам Гагрского ПСО еще вчера подключились специалисты МЧС центрального аппарата, которые работают на месте.
После ливней, которые обрушились на республику в ночь с 8 по 9 июля, МЧС республики рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район.
Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей.
В воскресенье, 9 июля, сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах, попавших в зону подтопления.
В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен.