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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 июля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет во фронтальной зоне. 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T17:35+0300
2023-07-10T17:35+0300
2023-07-10T17:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Во вторник, 11 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 июля
17:35 10.07.2023 (обновлено: 17:50 10.07.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет во фронтальной зоне.
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Во вторник, 11 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.