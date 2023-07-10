https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-11-iyulya-1046825536.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 июля

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет во фронтальной зоне. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Во вторник, 11 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии