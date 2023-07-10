https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/zatoplennye-nomera-i-musor-na-plyazhe-chto-proiskhodit-na-kurorte-pitsunda-posle-stikhii--1046824112.html

Затопленные номера и мусор на пляже: что происходит на "Курорте Пицунда" после стихии

Затопленные номера и мусор на пляже: что происходит на "Курорте Пицунда" после стихии

Ранее министр туризма Теймураз Хишба сообщил, что дождь затопил около 70 номеров на "Курорте Пицунда", людей переселили в другие номера. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T15:00+0300

2023-07-10T15:00+0300

2023-07-10T15:48+0300

в абхазии

мчс абхазии

пицунда

гагрский район

разгул стихии в гагрском районе

здравоохранение

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Стихия, обрушившаяся на Абхазию, нанесла ущерб объединению пансионатов "Курорт Пицунда", сказал в интервью радио Sputnik директор туристического объекта Фрикан Гунба. Оценивая положение дел, Гунба отметил, что справиться с последствиями стихии будет не так сложно, учитывая, что сами туристы активно помогают службам в разборе мусора на пляже. Он также сообщил, что туристы не стали покидать курорт после разгула стихии, а предпочли продолжить свой отдых в Пицунде. Директор объединения пансионатов "Курорт Пицунда" сообщил, что в результате стихии никто из отдыхающих на туристическом объекте не пострадал.Как рассказал Sputnik главврач Пицундской больницы Савелий Серетиди, десять человек обратились в больницу в Пицунде 9 июля из-за последствий непогоды.По его словам, четверо из них – российские туристы. У всех обратившихся были травмы легкой и средней степени тяжести – ушибы, порезы. Всем пациентам была оказана медицинская помощь.По данным Посольства России в Абхазии, несколько российских граждан, которые отдыхали в зоне подтопления в Гагрском и Гудаутском районах, обратились за консультацией в Посольство России в Абхазии. По информации посольства, никто из россиян не пострадал. Данные о местонахождении наших граждан переданы МЧС Абхазии. ⠀

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мчс абхазии, пицунда, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, здравоохранение