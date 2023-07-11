https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/doroga-v-goru-v-tsvz-otkrylas-vystavka-rabot-vissariona-tsvizhba-1046850293.html

Дорога в гору: в ЦВЗ открылась выставка работ Виссариона Цвижба

Дорога в гору: в ЦВЗ открылась выставка работ Виссариона Цвижба

Посетители Центрального выставочного зала смогут увидеть картины Виссариона Цвижба с 11 по 22 июля. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T18:32+0300

2023-07-11T18:32+0300

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ Виссариона Цвижба "Дорога в гору" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник, 11 июля."Открылась выставка нашего старейшего, известного абхазского художника, живописца Виссариона Цвижба. Говорить о его творчестве в масштабе одной выставки крайне сложно, это художник, который более 60 лет посвятил живописи. Самое интересное, что все что мы видим, это часть деятельности автора. Долгое время Виссарион Акунович возглавлял Сухумское художественное училище, и, конечно, большую часть своей жизни он посвятил и общественной работе", - рассказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.Она добавила, что выставка Виссариона Цвижба не только дает представление о его творчестве с 1970 года, но и знакомит зрителей с работами художника, которые были созданы недавно."И поэтому у зрителя, несомненно, складывается очень выразительный творческий портрет. Виссарион Акунович, поздравляем вас, желаем вам здоровья и творческого вдохновения", - подытожила Арсалия.Виссарион Цвижба - член Союза художников Абхазии, бывший директор Сухумского художественного училища. В 2014 году картина художника "Гора, родившаяся вместе со мной" была удостоена первой премии на ежегодном конкурсе Союза художников Абхазии.Произведения мастера находятся в Государственной картинной галерее Абхазии, в художественном фонде, в частных коллекциях России и в других зарубежных странах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-vystavka-i-dzhaz-1046807230.html

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