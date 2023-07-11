https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/dva-ukrainskikh-su-25-sbili-sredstva-pvo-rossii-v-khersonskoy-oblasti-1046850945.html

Два украинских Су-25 сбили средства ПВО России в Херсонской области

Два украинских Су-25 сбили средства ПВО России в Херсонской области

Всего с начала военной спецоперации на Украине российские войска уничтожили 455 самолетов и 241 вертолет. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T19:03+0300

2023-07-11T19:03+0300

2023-07-11T19:03+0300

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили два украинских самолета Су-25 в небе над Херсонской областью, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток поражены два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, 75 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94 районах.Сообщается, что на Донецком направлении было отражено девять атак противника, уничтожено до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Krab", гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Красно-Лиманском направлении отражены три атаки противника, за сутки уничтожено до 105 солдат ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30. На Южно-Донецком отражена атака ВСУ, противник рассеян и отброшен на исходные позиции, на Запорожском направлении противнику нанесено поражение в районе населенного пункта Работино. На обоих направлениях противник потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, пять пикапов, орудие "FH-70", две гаубицы "Д-20" и две "МСТА-Б". На Купянском направлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы "МСТА-Б" и Д-20, радиолокационную станцияю контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Херсонском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийская система М777, поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

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