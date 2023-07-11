https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/gorodskie-sluzhby-sukhuma-nachali-ustranyat-posledstviya-podtopleniya-1046831143.html

Городские службы Сухума начали устранять последствия подтопления

Городские службы Сухума начали устранять последствия подтопления

По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате ливневых дождей вечером 10 июля в Абхазии затопило более двадцати домов, несколько из них – в... 11.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Все городские службы занимаются уборкой грязи на столичных улицах после подтопления с раннего утра, сказал в интервью Sputnik заместитель начальника департамента ЖКХ администрации города Руслан Авидзба. "Город с утра весь промониторен, все домоуправы подняты со своими людьми, идет уборка. В основном весь удар пришелся на центр города, потому, что река Сухумка вышла из берегов. Основной ущерб вода нанесла в районе улиц Пушкина, Академика Марра, Званба и Сахарова (сейчас улица Генерала Аршба - прим.). Мы попросили со всех домоуправлений, где нет ущерба, отправить людей в центральную часть города ", – отметил он. По последним данным, сейчас перебоев с электроснабжением в столице нет, сообщил Авидзба. Что касается водоснабжения, то на реке Келасур сорвало водопроводную трубу, которая питает Турбазу. Сотрудники "Водоканала" работают над устранением аварии.

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