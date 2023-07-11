https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/gosduma-prinyala-zakon-o-vnedrenii-tsifrovogo-rublya-1046852643.html
Госдума России приняла закон о внедрении цифрового рубля
Госдума России приняла закон о внедрении цифрового рубля
Обеспечивать работу платформы и регулировать деятельность участников будет Банк России. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T21:20+0300
2023-07-11T21:20+0300
2023-07-11T21:20+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Государственная дума России приняла закон о внедрении цифрового рубля. Об этом сообщается на сайте нижней палаты Федерального Собрания.Статус оператора платформы цифрового рубля закреплен за Центробанком. Он же будет обеспечивать работу платформы, обеспечивать сохранность цифровых средств и правильность учета информации о таких операциях. До конца 2024 года круг пользователей платформы, перечень операций и их пороговые значения будут согласовываться Банком России и Росфинмониторингом.19 июля закон цифровом рубле рассмотрит Совет Федерации. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 августа 2023 года за исключением тех положений, для которых устанавливается иной срок.Цифровой рубль – цифровая валюта, разрабатываемая Банком России. Он обладает рядом преимуществ, среди них быстрые и безопасные платежи для физических и юридических лиц, возможность маркировать средства строго на определенные цели, возможность заключать смарт-контракты, которые позволят ускорить и упростить многие сделки.Государство сможет улучшить контроль за расходованием бюджетных средств, но при этом не сможет контролировать деньги граждан, так как информация о кошельках, платежах и расчетах будет частью банковской тайны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/v-rossii-zapuskayut-tsifrovoy-rubl-chto-eto-znachit-1044864359.html
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россия, новости, экономика
россия, новости, экономика
Госдума России приняла закон о внедрении цифрового рубля
Обеспечивать работу платформы и регулировать деятельность участников будет Банк России.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik.
Государственная дума России приняла закон о внедрении цифрового рубля. Об этом сообщается
на сайте нижней палаты Федерального Собрания.
Статус оператора платформы цифрового рубля закреплен за Центробанком. Он же будет обеспечивать работу платформы, обеспечивать сохранность цифровых средств и правильность учета информации о таких операциях.
До конца 2024 года круг пользователей платформы, перечень операций и их пороговые значения будут согласовываться Банком России и Росфинмониторингом.
19 июля закон цифровом рубле рассмотрит Совет Федерации. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 августа 2023 года за исключением тех положений, для которых устанавливается иной срок.
Цифровой рубль – цифровая валюта, разрабатываемая Банком России. Он обладает рядом преимуществ, среди них быстрые и безопасные платежи для физических и юридических лиц, возможность маркировать средства строго на определенные цели, возможность заключать смарт-контракты, которые позволят ускорить и упростить многие сделки.
Государство сможет улучшить контроль за расходованием бюджетных средств, но при этом не сможет контролировать деньги граждан, так как информация о кошельках, платежах и расчетах будет частью банковской тайны.