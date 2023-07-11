https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/obvinyaemyy-v-sovershenii-tyazhkogo-prestupleniya-ekstradirovan-iz-rossii-v-abkhaziyu-1046849815.html

Обвиняемый в совершении тяжкого преступления экстрадирован из России в Абхазию

Обвиняемый в совершении тяжкого преступления экстрадирован из России в Абхазию

Давид Саакян обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 105 Уголовного кодекса... 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T17:42+0300

2023-07-11T17:42+0300

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. В Абхазию из России экстрадирован гражданин республики Давид Саакян, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.Следствие установило, что 29 мая 2022 года в Гагре 29-летний Саакян поссорился с 27-летним Дудкчяном. Он нанес Дудукчяну тяжкие телесные повреждения, от которых тот позже скончался в больнице.В марте 2023 года Гагрский районный суд заочно избрал мерой пресечения в отношении Саакяна заключение под стражу. Обвиняемый был объявлен в розыск и позже задержан на территории Московской области. В сопровождении конвоя МВД Абхазии он был доставлен в республику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-romana-dzhugeliya-1046693956.html

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