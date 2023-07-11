https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/okolo-20-signalov-postupilo-v-spasatelnuyu-sluzhbu-ochamchyrskogo-rayona-za-sutki-1046843533.html

Около 20 сигналов поступило в спасательную службу Очамчырского района за сутки

Около 20 сигналов поступило в спасательную службу Очамчырского района за сутки

Из-за стихии, обрушившейся на Абхазию 9 июля, пострадали все районы Абхазии, в том числе Очамчырский. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T16:24+0300

2023-07-11T16:24+0300

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Около 20 сигналов о помощи поступило в пожарно-спасательную службу Очамчырского района с вечера 10 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал начальник ПСЧ Очамчырского района Мурман Пачулия.Сотрудники МЧС откачивают воду из подтопленных домов.Помимо самой Очамчыры, пострадали и села Очамчырского района. В Члоу, Маркуле и Лашкиндаре подмыло мосты, связывающие села между собой. На этих участках движение временно перекрыто. Подтопило и приусадебные участки местных жителей.Сотрудники МЧС продолжают работать по сигналам. На данный момент задействовано три машины и 15 спасателей. По словам Пачулия, собственных сил достаточно.Пока еще районные службы не оценили ущерб, нанесенный стихией. При администрации района работает Штаб по борьбе с последствиями стихийного бедствия, куда жители могут обратиться за помощью. Также работает комиссия, которая будет оценивать ущерб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/respublikanskiy-shtab-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-sozdan-v-abkhazii-1046833024.html

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