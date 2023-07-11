https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/podacha-elektroenergii-v-gagrskom-rayone-vosstanovlena-pochti-na-95-1046846189.html
Подача электроэнергии в Гагрском районе восстановлена почти на 95%
Подача электроэнергии в Гагрском районе восстановлена почти на 95%
В результате наводнение в Гагрском районе были подтоплены или вышли из строя объекты энергетической инфраструктуры, повалены опоры линий электропередач. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T17:03+0300
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. На данный момент без электричества остаются около 5-7% жителей Гагрского района, заявил в интервью радио Sputnik начальник Гагрского филиала "Черномоэнерго" Аслан Айба. "Мы находимся на подстанции "Гагра-1" на объездной. Тут отключен фидер из-за повреждения кабеля, пригласили лабораторию, которая нашла повреждение. Сейчас нужно выкопать поврежденный кабель. Муфту привезут, будут ее восстанавливать. В городе все фидеры, все подстанции включены. На Бзыби все включено, на подстанции в Алахадзы также все включено, и на Пицундской подстанции. Сейчас работы проводятся там, где упали опоры, и были отключены фидеры на Рыбзаводе и в Лдзаа. Сегодня вся техника из Сухума приехала, работники восстанавливают линии", – рассказал он. Специалистов, задействованных в восстановлении энергетической инфраструктуры, достаточно, так как на помощь гагрским энергетикам прибыли работники "Черноморэнерго" из столицы, рассказал Айба. "Работа идет, лишь бы погода не помешала, все восстановим", – подчеркнул он."Черноморэнерго" сообщает, что за истекшие сутки, система энергоснабжения района по магистральным линиям была практически восстановлена. Еще есть повреждения на распределительных сетях, в результате наводнения были подтоплены многие объекты энергетической инфраструктуры, повалены опоры линий электропередач. Восстановительные работы продолжаются и ведутся круглосуточно – в район была отправлена дополнительная техника, тракторы, вышки и буровые установки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/podachu-vody-i-sveta-chastichno-vosstanovili-v-ldzaa-posle-navodneniya-1046841247.html
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абхазия, новости, гагрский район
абхазия, новости, гагрский район
Подача электроэнергии в Гагрском районе восстановлена почти на 95%
17:03 11.07.2023 (обновлено: 17:31 11.07.2023)
В результате наводнение в Гагрском районе были подтоплены или вышли из строя объекты энергетической инфраструктуры, повалены опоры линий электропередач.
СУХУМ, 11 июл – Sputnik.
На данный момент без электричества остаются около 5-7% жителей Гагрского района, заявил в интервью радио Sputnik
начальник Гагрского филиала "Черномоэнерго" Аслан Айба.
"Мы находимся на подстанции "Гагра-1" на объездной. Тут отключен фидер из-за повреждения кабеля, пригласили лабораторию, которая нашла повреждение. Сейчас нужно выкопать поврежденный кабель. Муфту привезут, будут ее восстанавливать. В городе все фидеры, все подстанции включены. На Бзыби все включено, на подстанции в Алахадзы также все включено, и на Пицундской подстанции. Сейчас работы проводятся там, где упали опоры, и были отключены фидеры на Рыбзаводе и в Лдзаа. Сегодня вся техника из Сухума приехала, работники восстанавливают линии", – рассказал он.
Специалистов, задействованных в восстановлении энергетической инфраструктуры, достаточно, так как на помощь гагрским энергетикам прибыли работники "Черноморэнерго" из столицы, рассказал Айба.
"Работа идет, лишь бы погода не помешала, все восстановим", – подчеркнул он.
"Черноморэнерго" сообщает, что за истекшие сутки, система энергоснабжения района по магистральным линиям была практически восстановлена. Еще есть повреждения на распределительных сетях, в результате наводнения были подтоплены многие объекты энергетической инфраструктуры, повалены опоры линий электропередач. Восстановительные работы продолжаются и ведутся круглосуточно – в район была отправлена дополнительная техника, тракторы, вышки и буровые установки.