https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/podachu-vody-i-sveta-chastichno-vosstanovili-v-ldzaa-posle-navodneniya-1046841247.html

Подачу воды и света частично восстановили в Лдзаа после наводнения

Подачу воды и света частично восстановили в Лдзаа после наводнения

Ливневые дожди нанесли существенный ущерб Гагрскому району, одним из наиболее пострадавших стал поселок Лдзаа. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T15:51+0300

2023-07-11T15:51+0300

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Подачу воды и электричества частично восстановили в пострадавшем от стихии поселке Лдзаа Гагрского района. Об этом Sputnik сообщил глава администрации поселка Гурам Абгаджава.По примерным данным Абгаджава, к обеду вторника электричеством было обеспечено около 40% населения поселка. В Лдзаа расположено три пятиэтажных многоквартирных дома и более 700 частных домов."Прежде чем подать свет, мы проверяем, в каком состоянии у них рубильники. Сразу дать электричество мы не имеем права, пока не убедимся в исправности сетей и оборудования. Поэтому электричество подается поэтапно", – рассказал Абгаджава.Днем в понедельник, 10 июля, Лдзаа посетили президент Абхазии Аслан Бжания, глава Гагрского района Юрий Хагуш, глава МЧС Лев Квициния и министр внутренних дел республики Роберт Киут.Президент встретился с местными жителями и туристами. Он распорядился наладить водоснабжение и подачу электричества, а также организовать подвоз воды и хлеба.По словам Абгаджава, поручения главы государства были выполнены. Пицундское отделение МЧС осуществило подвоз воды населению, привезли и хлеб.На улице Речной, где вышедшая из берегов река подтопила дома и гостиницы, размыла дорогу и повредила машины, была частично отремонтирована дорога."Сделали так, чтобы отдыхающие, которые хотели уехать, смогли выехать. К сожалению, люди покидают поселок. Остались единицы людей, которые оптимистично отнеслись к ситуации", – сказал Абгаджава.В селе Асечко, которое административно входит в Лдзаа, пострадало одно домовладение. Там сошел сель и разрушил первый этаж дома.

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