https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/priroda-ne-sterpit-kak-ne-ubit-to-radi-chego-lyudi-edut-v-abkhaziyu-1046827898.html

Природа не стерпит: как не убить то, ради чего люди едут в Абхазию

Природа не стерпит: как не убить то, ради чего люди едут в Абхазию

В последние годы в нашей стране наблюдается взрывной рост потока отдыхающих. Связано ли это с напряженной обстановкой в мире, с подорожанием транспортных... 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T09:00+0300

2023-07-11T09:00+0300

2023-07-11T10:22+0300

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В последние годы в нашей стране наблюдается взрывной рост потока отдыхающих. Связано ли это с напряженной обстановкой в мире, с подорожанием транспортных услуг, колебанием курса рубля или еще с чем-то, не очень ясно, но однозначно можно утверждать, что желающих отдохнуть в Абхазии стало значительно больше. SputnikПредприимчивые люди моментально сориентировались, и мы стали свидетелями строительного бума. Конечно, в основном речь идет о возведении небольших отелей, а также деревянных домиков быстрой сборки и палаточных кемпингов. Минимальное вложение с перспективой получить быстрый доход. Это дает возможность многим улучшить материальное положение, поднакопить средства для развития действующего бизнеса или даже открыть новый. Конечно же, это надо приветствовать.История с душкомНо при этом есть моменты, которые нельзя обойти. Начну с предыстории. Как-то мне довелось поучаствовать в торжественном открытии одного из курортных объектов. Во избежание рекламы или, скорее, антирекламы и пикантности темы не буду разглашать где конкретно это было. По приглашению радушных хозяев мы осмотрели роскошную территорию, прилегающую к корпусу гостиницы, прошлись внутри самого отеля. Мы даже самостоятельно убедились в том, что в номерах стоит шикарная, добротная мебель, дорогая сантехника. Комфортное кондиционирование, идеальные чистота и порядок, высокопрофессиональные повара, хороший подбор блюд. Все выглядело очень впечатляюще и было сделано так, чтобы гости Абхазии могли провести свой отдых в прекрасных условиях, хотя, правда, немало за это заплатив.Когда мы вновь вернулись к праздничному столу, я оторвался от основной массы гостей и решил пройтись по аллеям, по саду. Совсем недалеко от забора начиналась набережная. "Как все замечательно", – отметил я про себя и подошел поближе, чтобы убедиться, что и на самом пляже все предусмотрено для гостей. И вот тут поймал себя на мысли, что что-то не так. Что могло испортить описанную идиллию? Конечно, я и представить не мог, что триггером дискомфорта окажется, мягко говоря, неприятный "аромат", который навязчиво шел со стороны моря. – Почувствовали запашок? – спросил хозяин отеля, внезапно оказавшийся за моей спиной. – Конечно! Что происходит? Какая-то авария? – поинтересовался я. И он мне поведал историю "с душком". Оказывается, вдоль территории протекает и вливается в море какая-то невзрачная речушка, и это она источает этот смрад. Хозяин купил болотные сапоги и пригласил представителей местных властей прогуляться вверх по течению. Они дошли, и с ужасом констатировали, что в эту речку идет прямой сброс канализаций домов из частного сектора. Всего насчитали 48 таких сливов. Вот представьте теперь, как это перечеркнет все удовольствия, предусмотренные в отеле – человек приехал на черноморский курорт и не может искупаться в море. Ну или придется рискнуть здоровьем.Все уже придумано, только пользуйсяВсем, кто развивает туристический бизнес, надо понимать, что вкладываться, в первую очередь, необходимо в сохранение первозданной чистоты нашей природы. Именно так. Понятно, что нужно сделать уютные и комфортные номера, организовать бесперебойное электроснабжение, закупить красивые шезлонги и зонтики, другими словами, создать для своих гостей все необходимые условия для полноценного отдыха. Современные технологии автономных локальных систем очистки стоков сводят загрязнение вод к самому минимуму. Просто нужно грамотно рассчитать мощность, купить оборудование и установить его. Либо предусмотреть на участке место для устройства переливных колодцев и заключить договор с местными жилищно-коммунальными хозяйствами для их регулярного обслуживания ассенизаторами.Ну и, наверное, излишне напоминать, что и органы местного самоуправления должны жестко контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм на предприятиях курортного бизнеса.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-otmen-turov-v-abkhaziyu-net-1046826055.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

абхазия, авторы, колумнисты, мнение, отдых в абхазии