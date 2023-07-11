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Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июля
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южной периферии северо-западного антициклона. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T20:25+0300
2023-07-11T20:25+0300
2023-07-11T20:25+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В среду, 12 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июля
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южной периферии северо-западного антициклона.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В среду, 12 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 -80%.