https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-iyulya-1046852304.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июля

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южной периферии северо-западного антициклона. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В среду, 12 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -80%.

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абхазия, погода в абхазии