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Штормовое предупреждение объявлено в Гагре
Штормовое предупреждение объявлено в Гагре
В остальных районах Абхазии штормовое предупреждение пока не объявлено. Но спасательное ведомство просит граждан отказаться от прогулок по побережью из-за... 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T18:04+0300
2023-07-11T18:04+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В Гагрском районе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба районной администрации.МЧС Абхазии рекомендует воздержаться от поездок и не выходить на улицу без необходимости.Непогода обрушилась на Абхазию в воскресенье, 9 июля. Сильнее всего пострадал Гагрский район, после проливных дождей было подтоплено более 1100 домов. Была подмыта железная дорога, многие граждане республики остались без света и воды.Разгул стихии продолжился, пострадали и другие районы. 10 июля затопило сухумские улицы, в Очамчырском и Гулрыпшском районах было затоплено около 10 домов, в Гудаутском районе удар пришелся на село Агараки, в Галском районе поваленные деревья оборвали провода, питающие шлюзы канала перепадной ГЭС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/respublikanskiy-shtab-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-sozdan-v-abkhazii-1046833024.html
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абхазия, новости
Штормовое предупреждение объявлено в Гагре
В остальных районах Абхазии штормовое предупреждение пока не объявлено. Но спасательное ведомство просит граждан отказаться от прогулок по побережью из-за вероятности образования смерчей, а также от поездок в горы.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik.
В Гагрском районе объявлено штормовое предупреждение, сообщает
пресс-служба районной администрации.
МЧС Абхазии рекомендует воздержаться от поездок и не выходить на улицу без необходимости.
Непогода обрушилась на Абхазию в воскресенье, 9 июля. Сильнее всего пострадал Гагрский район, после проливных дождей было подтоплено более 1100 домов. Была подмыта железная дорога, многие граждане республики остались без света и воды.
Разгул стихии продолжился, пострадали и другие районы. 10 июля затопило сухумские улицы, в Очамчырском и Гулрыпшском районах было затоплено около 10 домов, в Гудаутском районе удар пришелся на село Агараки, в Галском районе поваленные деревья оборвали провода, питающие шлюзы канала перепадной ГЭС.