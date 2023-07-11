https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-gagre-1046849967.html

Штормовое предупреждение объявлено в Гагре

Штормовое предупреждение объявлено в Гагре

В остальных районах Абхазии штормовое предупреждение пока не объявлено. Но спасательное ведомство просит граждан отказаться от прогулок по побережью из-за... 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T18:04+0300

2023-07-11T18:04+0300

2023-07-11T18:04+0300

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В Гагрском районе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба районной администрации.МЧС Абхазии рекомендует воздержаться от поездок и не выходить на улицу без необходимости.Непогода обрушилась на Абхазию в воскресенье, 9 июля. Сильнее всего пострадал Гагрский район, после проливных дождей было подтоплено более 1100 домов. Была подмыта железная дорога, многие граждане республики остались без света и воды.Разгул стихии продолжился, пострадали и другие районы. 10 июля затопило сухумские улицы, в Очамчырском и Гулрыпшском районах было затоплено около 10 домов, в Гудаутском районе удар пришелся на село Агараки, в Галском районе поваленные деревья оборвали провода, питающие шлюзы канала перепадной ГЭС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/respublikanskiy-shtab-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-sozdan-v-abkhazii-1046833024.html

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