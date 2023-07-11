https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/v-mchs-rasskazali-o-poiskakh-turistki-propavshey-v-gagrskom-rayone-1046837482.html

В МЧС рассказали о поисках туристки, пропавшей в Гагрском районе

В МЧС рассказали о поисках туристки, пропавшей в Гагрском районе

По предварительным данным, россиянку унесло течением реки в селе Алахадзы в воскресенье, 9 июля. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T13:29+0300

2023-07-11T13:29+0300

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Третьи сутки ведутся поиски туристки из России, которая пропала без вести в селе Алахадзы. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.В ведомстве уточнили, что поступившая ранее информация о том, что женщина пропала в селе Агараки, не соответствует действительности, так как произошла путаница.Дело в том, что в селе Агараки от остановки сердца умерла другая россиянка. Ее тело доставили в Гагрский морг, куда вызвали на опознание супруга женщины, пропавшей в Алахадзы. По словам очевидцев, гостью республики, отдыхавшей в селе Алахадзы, унесло течением реки Бзыбь. В ее поисках задействованы сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, которые осматривают акваторию моря. Задачу осложняют шторм и мутная морская вода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/turistka-iz-moskvy-propala-bez-vesti-iz-za-razgula-stikhii-v-abkhazii-1046821745.html

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