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В МЧС рассказали о поисках туристки, пропавшей в Гагрском районе
В МЧС рассказали о поисках туристки, пропавшей в Гагрском районе
По предварительным данным, россиянку унесло течением реки в селе Алахадзы в воскресенье, 9 июля. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T13:29+0300
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Третьи сутки ведутся поиски туристки из России, которая пропала без вести в селе Алахадзы. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.В ведомстве уточнили, что поступившая ранее информация о том, что женщина пропала в селе Агараки, не соответствует действительности, так как произошла путаница.Дело в том, что в селе Агараки от остановки сердца умерла другая россиянка. Ее тело доставили в Гагрский морг, куда вызвали на опознание супруга женщины, пропавшей в Алахадзы. По словам очевидцев, гостью республики, отдыхавшей в селе Алахадзы, унесло течением реки Бзыбь. В ее поисках задействованы сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, которые осматривают акваторию моря. Задачу осложняют шторм и мутная морская вода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/turistka-iz-moskvy-propala-bez-vesti-iz-za-razgula-stikhii-v-abkhazii-1046821745.html
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абхазия, новости, мчс абхазии
В МЧС рассказали о поисках туристки, пропавшей в Гагрском районе
По предварительным данным, россиянку унесло течением реки в селе Алахадзы в воскресенье, 9 июля.
СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Третьи сутки ведутся поиски туристки из России, которая пропала без вести в селе Алахадзы. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
В ведомстве уточнили, что поступившая ранее информация о том, что женщина пропала в селе Агараки, не соответствует действительности, так как произошла путаница.
Дело в том, что в селе Агараки от остановки сердца умерла другая россиянка. Ее тело доставили в Гагрский морг, куда вызвали на опознание супруга женщины, пропавшей в Алахадзы.
По словам очевидцев, гостью республики, отдыхавшей в селе Алахадзы, унесло течением реки Бзыбь. В ее поисках задействованы сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, которые осматривают акваторию моря. Задачу осложняют шторм и мутная морская вода.