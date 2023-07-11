https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/volontery-okazhut-pomosch-postradavshim-ot-navodneniya-v-gagre-1046853554.html
Волонтеры окажут помощь пострадавшим от наводнения в Гагре
Волонтеры окажут помощь пострадавшим от наводнения в Гагре
Присоединиться к акции и помочь привести в порядок затопленные дома и покрытые илом улицы может любой желающий. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T22:26+0300
2023-07-11T22:26+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Инициативная группа граждан Абхазии, намерена оказать помощь пострадавшим из-за последствий ливневого дождя жителям Гагрского района. Сбор участников состоится в 10:00 в Сухуме по адресу: Академика Марра, 8. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно связаться с организаторами по номерам: +79407102135 и +79407270688. Участники акции намерены оказать помощь пострадавшим жителям Гагры и Лдзаа - убрать и вынести мусор, скопившийся после наводнения, очистить дома от ила, при необходимости присмотреть за детьми.По словам организаторов, людей пока что очень не хватает. Транспорт для желающих помочь будет организован - Управление по делам молодежи и спорта Сухума предоставит два спринтера на 40 мест. Кроме того, каждый желающий может поехать в Гагру на своем транспорте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/po-sledam-stikhii-inspektsiya-prezidenta-abkhazii-v-gagrskiy-rayon-1046826184.html
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абхазия, новости, гагрский район
Волонтеры окажут помощь пострадавшим от наводнения в Гагре
Присоединиться к акции и помочь привести в порядок затопленные дома и покрытые илом улицы может любой желающий.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Инициативная группа граждан Абхазии, намерена оказать помощь пострадавшим из-за последствий ливневого дождя жителям Гагрского района.
"Нам не все равно. Люди пребывают в ужасных условиях, кто-то остался без еды, воды, ночлега. Хочется оказать посильную помощь и не оставаться в стороне", - рассказала Амина Адлейба, выступающая в роли одного из организаторов поездки.
Сбор участников состоится в 10:00 в Сухуме по адресу: Академика Марра, 8. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно связаться с организаторами по номерам: +79407102135 и +79407270688.
Участники акции намерены оказать помощь пострадавшим жителям Гагры и Лдзаа - убрать и вынести мусор, скопившийся после наводнения, очистить дома от ила, при необходимости присмотреть за детьми.
По словам организаторов, людей пока что очень не хватает. Транспорт для желающих помочь будет организован - Управление по делам молодежи и спорта Сухума предоставит два спринтера на 40 мест. Кроме того, каждый желающий может поехать в Гагру на своем транспорте.