https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/po-sledam-stikhii-inspektsiya-prezidenta-abkhazii-v-gagrskiy-rayon-1046826184.html

По следам стихии: инспекция президента Абхазии в Гагрский район

По следам стихии: инспекция президента Абхазии в Гагрский район

Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Гагрский район, где в ночь с 8 на 9 июля произошло наводнение. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T19:00+0300

2023-07-10T19:00+0300

2023-07-10T19:41+0300

разгул стихии в гагрском районе

в абхазии

гагрский район

аслан бжания

абхазия

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О чем доложили главе государства на совещании в администрации Гагрского района, какие пострадавшие села он посетил, какой ущерб нанесла непогода, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Предварительная оценкаПеред выездом в пострадавшие местности президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации Гагрского района. В нем участвовали премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, глава Гагрского района Юрий Хагуш, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, министр туризма Теймураз Хишба.Глава района Юрий Хагуш доложил президенту о том, что пострадали три села, один поселок и часть города. Подтоплено около 1100 домовладений. Участковые и главы сел проверяют эти дома, но оценить масштабы проблемы пока невозможно.Хагуш добавил, что ведется работа по откачиванию воды в подвалах и первых этажах частных домов, проводится расчистка улиц, в котором задействовано семь тракторов, 15 грузовиков и около 200 человек.Премьер-министр Александр Анкваб в контексте приостановки движения поездов из-за размыва путей уточнил, что организован трансфер всех пассажиров поездов. Такая мера предпринята примерно на двое суток, пока пути не восстановят. В этом АЖД помогут их коллеги из Сочи.Предстоит также осмотреть состояние всех искусственных сооружений дорожной инфраструктуры, так как вода местами поднялась высоко, нанесло камни, деревья, грунт.Глава Министерства по чрезвычайным ситуация Лев Квициния отметил, что в соседних российских регионах объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам российских специалистов, возможно, циклон охватит Адлер, Сочи и поселок Цандрипш.Во время стихии без вести пропала одна туристка в селе Агараки. По словам очевидцев, ее унесло течение реки Бзыбь.Во многих подвалах многоэтажек все еще стоит вода, добавил Хагуш. Ее откачивают, но пока не представляется возможным подать в эти дома электричество.Как рассказал начальник Гагрского филиала "Черномоэнерго" Аслан Айба, в высотных домах подать электричество планируют к концу дня.Серьезные проблемы возникли в селе Псахара, где затопило насосную станцию и снесло течением трансформатор, кабель электропередач.Глава Министерства туризма Теймураз Хишба сообщил, что в "Курорте Пицунда" минувшей ночью боковым дождем залило около 70 номеров. Причиной тому, по его словам, стал некачественный ремонт объектов.Сегодня там отдыхают около 2000 туристов. На момент подтопления часть туристов переселили в другие номера. Пострадавших нет.На "Курорте Пицунда" ночью также был подтоплен трансформатор. Его осушили и запустили, но Хишба не исключает, что ситуация может повториться в случае продолжения дождей.ПоследствияПо дороге в село Алахадзы президентский кортеж остановился на выезде из Гагры, где потоки воды снесли одну из апацх (ресторан национальной кухни – прим.). Аслан Бжания осмотрел место и поинтересовался, кому принадлежит заведение.Жители села Алахадзы все еще приходят в себя после "атаки" стихии. Точное количество подтопленных домов пока не установлено. Сейчас спасатели МЧС занимаются выкачиванием воды из помещений.По словам главы села Алахадзы Даута Ажиба, вода разлилась из канала и потоки разрушили около 800 метров асфальтированной дороги по улице Эшба, но подобные проблемы возникли во всем селе.Наибольший удар приняли на себя жители села Лдзаа. Стихия не пощадила ни частные домовладения, ни гостиницы, ни магазины и автомобили. Картина там сложилась удручающая. Дворы и улицы завалены грязью и камнями, местами попадали деревья, вдоль дорог стояло несколько искореженных автомобилей.Встречать президента вышли не только сельчане, но и их гости. Президент подошел к туристам из Самары и спросил, все ли обошлось без серьезных последствий. Гости ответили, что, к счастью, все живы и здоровы."Где президент? Он в синем?" – прокричал в толпе подросток и побежал прямиком к главе республики. Через секунду президента окружила группа детей, которые сделали с с ним селфи на память. Бжания спросил, как их зовут и откуда они. После приобнял детей и поцеловал их.В эпицентре печальных событий оказалась улица Речная в селе Лдзаа, вдоль которой протекает небольшая речушка. Во время ливней она вышла из берегов, и уровень воды поднялся до 1,5 метров. Результат – затопленные дома, разбитые дороги и транспорт, груды камней и деревьев.Устранять последствия стихии на помощь властям и местным жителям вышли туристы. Их в это время года в селе Лдзаа всегда немало. Совместными усилиями они убирали мусор, грязь из домов и улиц, положили бревна и железные листы над образовавшимися на дороге ямами, закидали углубления на улице крупными булыжниками.Владелец одной из гостиниц рассказал президенту о том, что в ночь происшествия его гости сильно испугались, но все обошлось.В это время по улице шла женщина с пакетами в руках. Президент обратился к ней и поинтересовался, где она купила хлеб и свежий ли он?"Хлеб взяла в магазине. Воду мне дали парни там. Третий раз за ним (хлебом – прим.) сходила", – ответила туристка и добавила, что неправильно возмущаются россияне, которые приехали на отдых в Абхазию. Напротив, нужно пожалеть тех, кто остается здесь.И вправду, не все туристы были настроены оптимистично и пожаловались президенту о проблемах, с которыми они столкнулись за последние два дня. Кто-то из-за наводнения и разбитых дорог не смог покинуть село, многие столкнулись с нехваткой питьевой воды и продуктов питания.Жительница Лдзаа Анаид рассказала, что часть постояльцев уже уехала, оставшиеся гости ждут пока отремонтируют дорогу.Аслан Бжания пообещал, что в ближайшее время будет налажено электроснабжение и будет восстановлена подача питьевой воды. Глава Гагрского района Юрий Хагуш сказал, что в течение двух-трех часов организуют доставку воды и еды.Хагуш также объяснил гостям и населению, что масштабы стихии серьезные и на устранение последствий понадобится некоторое время. При этом он подчеркнул, что никого наедине с бедой не оставят.Президент попросил туристов не паниковать и не спешить покидать место отдыха. Он отметил, что уже на днях погода прояснится, а к этому времени сложившиеся проблемы будут решены.Потоп и отложенные похороныПоселок Бзыбь также не сумел уйти от удара стихии. Вблизи одноименной станции подмыло около 150 метров железнодорожных путей. Участок, где ведутся восстановительные работы, посетил Аслан Бжания.Президент также встретился с жителями поселка и ознакомился с обстановкой после наводнения. По словам жительницы улицы Дружбы Саиды Еник течение унесло скотину и домашних птиц, вода затопила кухню.Ее сосед Рустам рассказал, что потоки хлынули примерно в 12:00 и в течение нескольких минут уровень воды превысил один метр. Течение унесло грузовой автомобиль с товаром, который он вместе с друзьями взял в долг до реализации.Он также с сожалением отметил, что в этот день на улице Дружбы должны были пройти похороны, но предать усопшего земле удалось лишь спустя больше суток.

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разгул стихии в гагрском районе, гагрский район, аслан бжания, абхазия