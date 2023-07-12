https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/drug-za-druga-volontery-napravilis-na-pomosch-postradavshim-v-gagre-1046857331.html

"Друг за друга": волонтеры направились на помощь пострадавшим в Гагре

"Друг за друга": волонтеры направились на помощь пострадавшим в Гагре

Ливневый дождь обрушился на Абхазию в ночь на 9 июля, сильнее всего пострадал Гагрский район, где было подтоплено более 1100 домов. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T12:15+0300

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2023-07-12T12:15+0300

абхазия

в абхазии

разгул стихии в гагрском районе

гагрский район

общество

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Волонтеры из организации "Хараҳ Пицунда" и управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума отправились на оказание помощи пострадавшим от последствий ливня жителям Гагрского района.По словам волонтера Амины Адлейба, идея акции зародилась случайно, когда она наткнулась в социальных сетях на комментарий о женщине, "которая после потопа сидела у своего дома и плакала". После этого Амина с друзьями решили дать клич в соцсетях о поиске волонтеров, на который откликнулись сотрудники управления и неравнодушные граждане.Управление по делам молодежи и спорта предоставили волонтерам транспорт и инвентарь – лопаты, грабли и вилы.В Гагре и селе Лдзаа волонтеры намерены убирать мусор, расчищать дома от грязи и ила, при необходимости присмотреть за детьми.Из Сухума в Гагрский район выехало около 20 волонтеров, часть людей доберется до места на собственном транспорте, а в селе Лдзаа организована группа из местных жителей.Непогода обрушилась на Абхазию в воскресенье, 9 июля. Сильнее всего пострадал Гагрский район, после проливных дождей было подтоплено более 1100 домов. Была подмыта железная дорога, многие граждане республики остались без света и воды.Разгул стихии продолжился, пострадали и другие районы. 10 июля затопило сухумские улицы, в Очамчырском и Гулрыпшском районах было затоплено около 10 домов, в Гудаутском районе удар пришелся на село Агараки, в Галском районе поваленные деревья оборвали провода, питающие шлюзы канала перепадной ГЭС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/podachu-vody-i-sveta-chastichno-vosstanovili-v-ldzaa-posle-navodneniya-1046841247.html

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абхазия, разгул стихии в гагрском районе, гагрский район, общество