https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/dva-mosta-vosstanovyat-v-sele-ldzaa-1046888777.html

Два моста восстановят в селе Лдзаа

Два моста восстановят в селе Лдзаа

Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа, наиболее пострадавшее в результате стихийного бедствия. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T16:55+0300

2023-07-12T16:55+0300

2023-07-12T17:40+0300

в абхазии

гагрский район

разгул стихии в гагрском районе

абхазия

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СУХУМ, 12 июл - Spuntik. Два моста восстанавливает бригада "Абхазберегозащиты" в селе Лдзаа на улице Речная. Об этом министру туризма Теймуразу Хишба доложил глава администрации Пицунды Руслан Хунцария.Село Лдзаа наиболее пострадавшее в результате разгула стихии в Гагрском районе. В районе действует комиссия по определению размеров нанесенного стихией ущерба. Заявления принимают в местных администрациях по месту проживания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/raboty-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-prodolzhalis-v-kurorte-pitsunda-1046886174.html

гагрский район

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гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, абхазия