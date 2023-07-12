Два моста восстановят в селе Лдзаа
16:55 12.07.2023 (обновлено: 17:40 12.07.2023)
© Foto / Министерство туризма РАМинистр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа, наиболее пострадавшее в результате стихийного бедствия.
СУХУМ, 12 июл - Spuntik. Два моста восстанавливает бригада "Абхазберегозащиты" в селе Лдзаа на улице Речная.
© Foto / Министерство туризма РАМинистр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
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© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
© Foto / Министерство туризма РАМинистр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
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© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
© Foto / Министерство туризма РАМинистр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
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© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
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© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
2/3
© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
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© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
Об этом министру туризма Теймуразу Хишба доложил глава администрации Пицунды Руслан Хунцария.
По поручению премьер-министра Александра Анкваб в селе проводят русловыправительные работы.
Село Лдзаа наиболее пострадавшее в результате разгула стихии в Гагрском районе.
В районе действует комиссия по определению размеров нанесенного стихией ущерба. Заявления принимают в местных администрациях по месту проживания.