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https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/dva-mosta-vosstanovyat-v-sele-ldzaa-1046888777.html
Два моста восстановят в селе Лдзаа
Два моста восстановят в селе Лдзаа
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа, наиболее пострадавшее в результате стихийного бедствия. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T16:55+0300
2023-07-12T17:40+0300
в абхазии
гагрский район
разгул стихии в гагрском районе
абхазия
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СУХУМ, 12 июл - Spuntik. Два моста восстанавливает бригада "Абхазберегозащиты" в селе Лдзаа на улице Речная. Об этом министру туризма Теймуразу Хишба доложил глава администрации Пицунды Руслан Хунцария.Село Лдзаа наиболее пострадавшее в результате разгула стихии в Гагрском районе. В районе действует комиссия по определению размеров нанесенного стихией ущерба. Заявления принимают в местных администрациях по месту проживания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/raboty-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-prodolzhalis-v-kurorte-pitsunda-1046886174.html
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гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, абхазия
гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, абхазия

Два моста восстановят в селе Лдзаа

16:55 12.07.2023 (обновлено: 17:40 12.07.2023)
© Foto / Министерство туризма РАМинистр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2023
© Foto / Министерство туризма РА
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Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа, наиболее пострадавшее в результате стихийного бедствия.
СУХУМ, 12 июл - Spuntik. Два моста восстанавливает бригада "Абхазберегозащиты" в селе Лдзаа на улице Речная.
© Foto / Министерство туризма РАМинистр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
© Foto / Министерство туризма РАМинистр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
© Foto / Министерство туризма РАМинистр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
1/3
© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
2/3
© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
3/3
© Foto / Министерство туризма РА
Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа
Об этом министру туризма Теймуразу Хишба доложил глава администрации Пицунды Руслан Хунцария.
По поручению премьер-министра Александра Анкваб в селе проводят русловыправительные работы.
Село Лдзаа наиболее пострадавшее в результате разгула стихии в Гагрском районе.
В районе действует комиссия по определению размеров нанесенного стихией ущерба. Заявления принимают в местных администрациях по месту проживания.
Город курорт Пицунда - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2023
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Работы по ликвидации последствий стихии продолжались в "Курорте Пицунда"
16:15
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