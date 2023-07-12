https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/krymskie-udk-poluchat-palubnye-vertolety-ka-65-minoga-1046854448.html
Крымские УДК получат палубные вертолеты Ка-65 "Минога"
Крымские УДК получат палубные вертолеты Ка-65 "Минога"
Президентская Программа кораблестроения до 2050 года реализуется планово, СВО на Украине не снижает высокий ритм строительства новых кораблей для ВМФ России... 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T08:55+0300
2023-07-12T08:55+0300
2023-07-12T08:55+0300
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министерство обороны рф
аналитика
армия
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На заводе "Залив" в Керчи строятся два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900 ("Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко"), которые получат новейшие палубные вертолеты Ка-65 "Минога" до выхода в море – в 2028 году, испытания начнутся с полным авиакрылом.На борту УДК будут постоянно базироваться противолодочные вертолеты Ка-65 "Минога", многоцелевые ударные Ка-52К "Катран", радиолокационного дозора Ка-31 и поисково-спасательные Ка-27ПС (всего около 20 машин).Разработка перспективного вертолета Ка-65 для ВМФ России началась в 2016 году, договор о разработке технического проекта "Миноги" подписан в ходе военно-технического форума "Армия-2020". Новейшая машина придет на смену противолодочному Ка-27, который несет флотскую службу четыре десятилетия.Вертолет "Минога" создают по "камовской" схеме – с двумя соосными винтами. Проектируется с нуля с использованием новых технологий и материалов. Поэтому Ка-65 с двумя газотурбинными двигателями ТВ7-117ВК по 3 000 лошадиных сил станет мощнее и легче "ветерана" Ка-27. Управление двигателями упростит цифровая автоматическая система БАРК-6. В комплекс вооружения "Миноги" войдут самые современные и эффективные образцы российского ОПК. Радиоэлектронная аппаратура Ка-65 будет совместима с автоматизированными системами управления войсками и боем. Цифровой комплекс связи нового поколения обеспечит передачу видеоинформации, данных РЛС, навигации и, собственно, голосовую связь.Предусмотрены противолодочная, десантная и транспортная модификации, а также арктическая версия Ка-65 – с уникальной навигационной системой, дополнительной системой отопления и энергоустановкой для запуска основного двигателя при отрицательных температурах.Возможно создание беспилотной версии Ка-65 (по заказу Минобороны РФ)."Минога" будет решать разведывательные, противолодочные, десантные задачи – с борта корабля или береговых аэродромов, работать независимо от времени суток и погодных условий. Все российские корабли от корвета до авианесущего крейсера, способные принимать Ка-27, смогут нести и новую "Миногу".Базовые характеристикиДанные по скорости, дальности, грузоподъемности вертолета Ка-65 в открытых источниках отсутствуют. Однако характеристики предшественника хорошо известны.Противолодочный вертолет Ка-27 способен обнаруживать субмарины противника днем и ночью, в сложных метеоусловиях – на глубине до 500 метров, на расстоянии до 200 км от базы (по условиям передачи информации). Практическая дальность полета – 800 км, максимальная скорость – 270 км/ час.Поисково-спасательная модификация Ка-27ПС располагает лебедкой грузоподъемностью 300 кг. Винтокрылая машина работает при волнении моря до 5 баллов, имеет опцию автоматизированного полета в заданную точку.Логично предположить, что новейший вертолет Ка-65 "Минога" во всех модификациях станет могущественнее и совершеннее предшественника Ка-27.Необходимо учесть и возможности основной базы – УДК проекта 23900. Этот корабль по всем параметрам превосходит французский вертолетоносец Mistral. На борту российского УДК вертолеты Ка-65 получат возможность действовать в районах, удаленных от родных берегов на 6000 морских миль, фактически в любом районе Мирового океана.Два универсальных десантных корабля вертолетоносца проекта 23900 водоизмещением 40 000 тонн заложены в Керчи 20 июля 2020 года на судостроительном заводе "Залив" (в восьми километрах от Крымского моста).По плану первым выйдет в море УДК "Иван Рогов". Сухой док позволяет строить на керченском заводе корабли и суда длиной до 350 метров и шириной до 58 метров, водоизмещением до 300 000 тонн, два – три корпуса одновременно.Специалисты предприятия владеют опытом строительства боевых кораблей 2–3 рангов и судов с ядерной энергоустановкой.После возвращения Крыма в Россию "Залив" получил заказы на строительство 22 кораблей и судов ВМФ – работы хватит на много лет вперед.В соответствии с основами государственной политики, Россия "не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/svo-zapad-bespokoyat-planiruyuschie-bomby-i-neplanovaya-pobeda-rossii-1046759304.html
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россия, министерство обороны рф, аналитика, армия
россия, министерство обороны рф, аналитика, армия
Крымские УДК получат палубные вертолеты Ка-65 "Минога"
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Президентская Программа кораблестроения до 2050 года реализуется планово, СВО на Украине не снижает высокий ритм строительства новых кораблей для ВМФ России, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
На заводе "Залив" в Керчи строятся два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900 ("Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко"), которые получат новейшие палубные вертолеты Ка-65 "Минога" до выхода в море – в 2028 году, испытания начнутся с полным авиакрылом.
На борту УДК будут постоянно базироваться противолодочные вертолеты Ка-65 "Минога", многоцелевые ударные Ка-52К "Катран", радиолокационного дозора Ка-31 и поисково-спасательные Ка-27ПС (всего около 20 машин).
Разработка перспективного вертолета Ка-65 для ВМФ России началась в 2016 году, договор о разработке технического проекта "Миноги" подписан в ходе военно-технического форума "Армия-2020". Новейшая машина придет на смену противолодочному Ка-27, который несет флотскую службу четыре десятилетия.
Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что опытный Ка-65 совершит первый полет в 2025-м. Серийное производство начнется не позднее 2028 года.
Вертолет "Минога" создают по "камовской" схеме – с двумя соосными винтами. Проектируется с нуля с использованием новых технологий и материалов. Поэтому Ка-65 с двумя газотурбинными двигателями ТВ7-117ВК по 3 000 лошадиных сил станет мощнее и легче "ветерана" Ка-27. Управление двигателями упростит цифровая автоматическая система БАРК-6. В комплекс вооружения "Миноги" войдут самые современные и эффективные образцы российского ОПК. Радиоэлектронная аппаратура Ка-65 будет совместима с автоматизированными системами управления войсками и боем. Цифровой комплекс связи нового поколения обеспечит передачу видеоинформации, данных РЛС, навигации и, собственно, голосовую связь.
Предусмотрены противолодочная, десантная и транспортная модификации, а также арктическая версия Ка-65 – с уникальной навигационной системой, дополнительной системой отопления и энергоустановкой для запуска основного двигателя при отрицательных температурах.
Возможно создание беспилотной версии Ка-65 (по заказу Минобороны РФ).
"Минога" будет решать разведывательные, противолодочные, десантные задачи – с борта корабля или береговых аэродромов, работать независимо от времени суток и погодных условий. Все российские корабли от корвета до авианесущего крейсера, способные принимать Ка-27, смогут нести и новую "Миногу".
Базовые характеристики
Данные по скорости, дальности, грузоподъемности вертолета Ка-65 в открытых источниках отсутствуют. Однако характеристики предшественника хорошо известны.
Противолодочный вертолет Ка-27 способен обнаруживать субмарины противника днем и ночью, в сложных метеоусловиях – на глубине до 500 метров, на расстоянии до 200 км от базы (по условиям передачи информации). Практическая дальность полета – 800 км, максимальная скорость – 270 км/ час.
Арсенал Ка-27 позволяет атаковать субмарину противника ракетами АПР-2 или АПР-3, малогабаритной торпедой УМГТ-1, морскими бомбами ОМАБ-25-12Д или ОМАБ-25-8Н. Пара Ка-27ПЛ закрывает до 2000 квадратных километров акватории.
Поисково-спасательная модификация Ка-27ПС располагает лебедкой грузоподъемностью 300 кг. Винтокрылая машина работает при волнении моря до 5 баллов, имеет опцию автоматизированного полета в заданную точку.
Логично предположить, что новейший вертолет Ка-65 "Минога" во всех модификациях станет могущественнее и совершеннее предшественника Ка-27.
Необходимо учесть и возможности основной базы – УДК проекта 23900. Этот корабль по всем параметрам превосходит французский вертолетоносец Mistral. На борту российского УДК вертолеты Ка-65 получат возможность действовать в районах, удаленных от родных берегов на 6000 морских миль, фактически в любом районе Мирового океана.
Два универсальных десантных корабля вертолетоносца проекта 23900 водоизмещением 40 000 тонн заложены в Керчи 20 июля 2020 года на судостроительном заводе "Залив" (в восьми километрах от Крымского моста).
По плану первым выйдет в море УДК "Иван Рогов". Сухой док позволяет строить на керченском заводе корабли и суда длиной до 350 метров и шириной до 58 метров, водоизмещением до 300 000 тонн, два – три корпуса одновременно.
Специалисты предприятия владеют опытом строительства боевых кораблей 2–3 рангов и судов с ядерной энергоустановкой.
После возвращения Крыма в Россию "Залив" получил заказы на строительство 22 кораблей и судов ВМФ – работы хватит на много лет вперед.
"Ростех" (в составе которого действует холдинг "Вертолеты России") сообщил о готовности и далее наращивать объемы производства вооружения для Минобороны РФ.
В соответствии с основами государственной политики, Россия "не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям".
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