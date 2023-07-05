https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/svo-uskoryaet-modernizatsiyu-i-perevooruzhenie-vks-rossii-1046726511.html

СВО ускоряет модернизацию и перевооружение ВКС России

СВО ускоряет модернизацию и перевооружение ВКС России

Ожесточенность боевых действий, а также вовлеченность в конфликт США и НАТО закономерно ускоряют модернизацию и перевооружение российской армии, отмечает... 05.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-05T08:55+0300

2023-07-05T08:55+0300

2023-07-05T10:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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украина

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сша

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Сибирские авиастроители оперативно реагируют на потребности Воздушно-космических сил России в ходе специальной военной операции и наращивают выпуск новейших истребителей Су-30СМ2, Су-35С и Су-57.Могущество российское прирастает Сибирью "весомо, грубо, зримо" – Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) изготовил и вчера передал Минобороны РФ очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-30СМ2.При этом замдиректора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков отметил: "Все самолеты, запланированные к поставкам в текущем году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении".В конце июня Ростех передал ВКС России новую партию истребителей Су-35С поколения 4++, построенных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом.Возвращаясь к свежей партии истребителей Су-30СМ2, необходимо заметить, эта модификация получила усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и качественно иные боевые возможности.За счет нового радара с фазированной антенной решеткой значительно возросла дальность обнаружения, опознавания и поражения воздушных, наземных и морских целей, которая и ранее (до модернизации) составляла сотни километров для Су-30СМ.Новый двигатель АЛ-41Ф-1С (такой же, как на истребителе Су-35) улучшил летные характеристики, увеличил тягу на 16%, обеспечил экономию топлива и большую продолжительность полета Су-30СМ2.Запас тяги позволяет увеличить ракетно-бомбовую нагрузку. Изменяемый вектор тяги дает преимущество в маневренном воздушном бою. Неслучайно американский специализированный журнал Military Watch констатировал, что Су-30СМ2 по выносливости, маневренности и дальности поражения целей в 400 км значительно превосходит любой западный истребитель.Прогноз издания: ВКС и ВМФ России получат более сотни "Супер Сухих" истребителей Су-30СМ2 – в дополнение к существующему парку Су-30СМ в количестве около 130 машин, которые будут постепенно модернизированы.Это тревожит Запад.Первым делом – боевое превосходствоРоссийские ВКС в зоне спецоперации практически ежедневно наносят массированные высокоточные удары оружием большой дальности по объектам украинской армии, на всю глубину оперативного тыла. Здесь многое выносят на своих крыльях Су-30СМ, предназначенные для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей в условиях противодействия ПВО противника, днем и ночью.Все эти уникальные качества делают тяжелый истребитель Су-30СМ незаменимым инструментом демилитаризации Украины.В зоне СВО только за минувшие сутки сбито три штурмовика Су-25 украинской армии, а с 24 февраля 2022 года уничтожено 690 самолетов и вертолетов противника. В этом деле немало преуспели "Сухие" с гиперзвуковыми ракетами "воздух – воздух" Р-37М дальностью до 400 км.Ранее Минобороны РФ демонстрировало кадры боевых вылетов Су-30СМ и Су-35, которые уничтожили украинские РЛС и зенитный комплекс "Бук-М1". Новейшую и более совершенную модификацию Су-30СМ2 ожидает огромный объем боевых задач.Истребители Су-30СМ успешно эксплуатируют Армения, Алжир, Беларусь, Казахстан, Малайзия и Мьянма.На Западе российский Су-30СМ включили в пятерку самых опасных истребителей мира.Ранее пилоту F-35 итальянских ВВС потребовалась помощь психолога после встречи в небе над Балтийским морем с российским Су-30СМ и его средствами РЭБ.Итальянский офицер рассказал, что часть систем F-35 вышла из строя: "Я был на пределе. Страх настолько сковал меня, что достиг даже кончиков пальцев на ногах. Я понимал, что русский летчик проверяет мои возможности и возможности моего самолета… У меня непроизвольно потекли слезы"."Супер Сухой" истребитель Су-30СМ2, безусловно, прибавит могущества Вооруженным силам России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, армия, сша