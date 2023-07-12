https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-13-iyulya-1046885347.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 июля

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона с северо-запада. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. В четверг, 13 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ожидается очень высокий уровень УФИ (ультрафиолетовый индекс). Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.

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погода в абхазии