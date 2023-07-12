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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 июля
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона с северо-запада. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T15:00+0300
2023-07-12T15:00+0300
2023-07-12T16:37+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. В четверг, 13 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ожидается очень высокий уровень УФИ (ультрафиолетовый индекс). Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 июля
15:00 12.07.2023 (обновлено: 16:37 12.07.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. В четверг, 13 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ожидается очень высокий уровень УФИ (ультрафиолетовый индекс). Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 - 80%.