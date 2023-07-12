https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/zakonoproekt-ob-apartamentakh-obsudili-v-parlamente-abkhazii-1046908938.html

Законопроект об апартаментах обсудили в Парламенте Абхазии

Законопроект об апартаментах обсудили в Парламенте Абхазии

Заседание комитета по государственно-правовой политике, на котором обсуждались законопроекты, регулирующие строительство апартаментов и апарт-отелей в Абхазии... 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T21:03+0300

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В заседании приняли участие депутаты Парламента Абхазии, представители и руководители партий и общественных организаций, члены Общественной палаты Абхазии.Пакет проектов законов о строительстве апартаментов поступил в Парламент от президента Абхазии Аслана Бжания.Законопроект "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов" определяет правовой статус апартамента как самостоятельного объекта гражданских правоотношений, вводит такие понятия, как апарт-отель, апартамент, собственник апартамента. Апартаменту придается статус коммерческого помещения, которое может находиться в частной собственности физических и юридических лиц. В соответствии с проектом, апартамент не является жилым помещением и не предназначен для постоянного проживания граждан. Собственник будет должен уплачивать сбор за владение апартаментов. Полный текст законопроекта опубликован на сайте Кабмина.Асмат Цвижба, SputnikПредложение на улучшениеЗаседание вел председатель парламентского комитета Даут Хутаба. Он отметил, что члены комитета постарались пригласить максимальное количество людей, представителей общественных организаций, чтобы "у нас было максимальное, насколько это возможно, сближение по этому вопросу" и чтобы у депутатов была возможность сформировать свое мнение при рассмотрении законов.Поправки к закону, с учетом которых возможно его принять, представила партия "Амцахара". В проекте предусматривается возможность строительства в районах республики по 5000 апартаментов (всего 30 000), члены "Амцахара" предлагают сократить общую квоту по стране до 21 000 в целом.Также члены партии считают, что в случае, если при строительстве апартаментов были превышены допустимые параметры, последующий имущественный комплекс не может работать, не подлежит государственной регистрации.Базовую ставку сбора с собственников апартаментов "Амцахара" предлагает поднять с одной до двух тысяч рублей за один квадратный метр. Ставка будет изменяться в зависимости от района расположения апартаментов.Разрешение на выделение земельных участков должно быть согласовано с местным органом управления и правительством, считают члены партии. Необходимо усложнить, по предложению "Амцахара", и процедуру выдачи гражданства иностранцам и лицам без гражданства. По мнению членов партии, для получения гражданства лицо должно жить в Абхазии десять лет непрерывно, то есть выезжать за пределы республики не более чем на три месяца в течение года.Предлагается средства фонда, сформированного за счет сбора от собственников апартаментов, направлять на приобретение жилья для отдельных категорий граждан Абхазии, в приоритете ветераны и инвалиды Отечественной войны, семьи погибших в войне.Даут Хутаба назвал предложения партии "Амцахара" интересными для обсуждения депутатами."Физлицо - зло"У партии "Аидгылара" также были свои поправки к законопроекту."Мы считаем, что снятие запрета с продажи недвижимости иностранным гражданам – серьезнейший риск для нашего этноса", - отметил представитель партии Эшсоу Какалия.Партия считает, что нужно усиливать контроль за выделением земли под строительство апартаментов, каждый земельный участок должен согласовываться с Парламентом, который также должен утверждать допустимое количество апартаментов в районах отдельным законом.Главное, по словам председателя партии Кана Кварчия, не допускать того, чтобы собственником апартаментов могло стать физическое лицо. Все зло таится в этом, считает он.Если человек приобрел апартаменты, ему никто не запрещает пойти и где-то параллельно зарегистрироваться и, имея апартаменты, получить вид на жительство, а в последующем и гражданство, объяснил Кварчия.Председатель "Аидгылара" подчеркнул, что в том виде, в котором закон существует сейчас, принимать его категорически нельзя.Заключение Общественной палатыЧлен Общественной палаты Тенгиз Джопуа подчеркнул, что в организации мнения разделились – есть те, которые категорически против принятия закона, есть те, кто считает, что нужно внести дополнительные ограничения, и третьи – полностью согласны с текущей редакцией."Мы ничего конкретно не рекомендуем, мы не говорим, что апартаменты – это хорошо или плохо. Мы рассматриваем апартаменты с учетом той институциональной среды, в которой мы находимся, тех проблем, которые в нашей стране присутствуют", - объяснил он.Основные опасения, которые возможны при принятии закона, по мнению Общественной палаты, - государствообразующая нация в республике будет в меньшинстве; отсутствие градостроительного кодекса, земельного кадастра и слабый регуляторный механизм государства приведет к стихийному строительству; местные инвесторы окажутся в неравных условиях и выпадут из рыночной среды из-за роста цен на недвижимость; из-за роста цен со временем особо нуждающиеся категории граждан Абхазии не смогут приобрести или снять жилье, со временем местное население может потерять доступ к комфортным зонам проживания; сократятся доходы курортных районов Абхазии; инфраструктура республики не выдержит возросшей нагрузки.Общественная палата предлагает ускорить принятие правовых актов, регулирующих вопросы градостроительства и технического надзора, ужесточить законодательство в сфере защиты памятников историко-культурного наследия, ускорить принятие земельного кадастра Абхазии, внести в законопроект ограничение-квотирование (на определенный срок) на строительство в развитых районах республики (г. Сухум, Гудаутский район, Гагрский район), для исключения перекосов в экономическом развитии районов Абхазии и загруженности вышеуказанных регионов, разработать проект антимонопольного законодательства, ввести режим налогообложения, который будет действовать в отношении предпринимательской деятельности, связанной с возмездным предоставлением собственности для размещения и временного пребывания иных лиц, установить вмененный налог для застройщика на начальной стадии реализации проекта, исключить нижний порог общей площади для апартамента в 20 кв. м.Мнение "Аруаа"Председатель ветеранской организации "Аруаа" Тимур Гулиа заявил, что законопроекты "не готовы к рассмотрению".Гулиа заявил, что проект закона нужно вернуть обратно исполнительному органу власти."Рассмотрение данных проектов несут угрозу национальной безопасности нашей страны. Искусственное увеличение населения Абхазии приведет к демографическому дисбалансу и нарушит этнополитический баланс в государстве. Любое нарушение баланса в национальном составе приведет к утрате государственности", - добавил он.Лидер Форума народного единства Абхазии Аслан Барциц отметил, что документ нельзя принимать, так как он не соответствует интересам государства. По его словам, прежде чем принимать закон, необходимо заключение экологов, ученых, энергетиков, органов местного самоуправления, изучить опыт других государств, состояние внутренней инфраструктуры, подходы при планировании строительства.Позиция АНДАбхазское народное движение также выступило против принятия закона. Представитель АНД Омар Смыр заявил, что отождествляет закон об апартаментах с продажей недвижимости иностранцам."Закон не направлен на улучшение благосостояния граждан, а на обслуживание интересов олигархов", - сказал он.Он отметил, что на территории, где планируется строить апартаменты, могли бы построить жилье для граждан, которые в нем нуждаются.Вопрос не сегодняшнего дняВице-спикер Астамур Аршба напомнил, что вопрос о строительстве апартаментов возник не при действующей власти, а обсуждается уже давно. Он продемонстрировал программу от 2016, где предусматривалось строительство 30 000 апартаментов в Гагрском районе.Руководитель Администрации президента Абхазии Джансух Нанба отметил, что не все партии и общественные организации смогли принять участие в обсуждении вопроса. Он предложил организовать второй этап дискуссий, с чем депутат Хутаба согласился.По словам Нанба, президент и исполнительная власть видят развитие экономики Абхазии в развитии отрасли туризма.Нанба обратил внимание депутатов и присутствовавших, что по факту строительство и продажа апартаментов идет уже не первый год. По его словам, это делается в рамках закона, но государство остается в стороне и не получает никакой выгоды.Руководитель Администрации президента выразил уверенность, что Парламент примет "единственно верное решение, не поддаваясь на давление ни с одной, ни с другой стороны".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/razvitie-yazyka-i-ekonomiki-bzhaniya-vstretilsya-s-novym-sostavom-obschestvennoy-palaty-1046756761.html

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