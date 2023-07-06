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Развитие языка и экономики: Бжания встретился с новым составом Общественной палаты

Развитие языка и экономики: Бжания встретился с новым составом Общественной палаты

Аслан Бжания встретился с новым составом Общественной палаты. Глава государства ответил на вопросы сохранения и развития абхазского языка, укрепления... 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T19:21+0300

2023-07-06T19:21+0300

2023-07-06T19:21+0300

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Члены Общественной палаты также представили свое видение решения вопросов, обсуждение которых заняло более двух с половиной часов.Бадрак Авидзба, SputnikВопросы развития языкаПервым вопросом, который обсудили на заседании, стало положение государственного языка в республике, участники встречи рассуждали о том, как его сохранить и развивать в дальнейшем. Член Общественной палаты Хакан Кочу отметил важность укрепления абхазского языка, по его словам, этот вопрос многих беспокоит, звучат различные предложения, однако реальных действий недостаточно.Отрадным фактом Кочу назвал, что в законе о государственном языке прописано, что для сохранения и развития абхазского языка руководство республики должно оказывать помощь и содействие. Но что касается применения государственного языка, здесь в законе есть упущения, считает он.По его словам, в закон о государственном языке следует внести изменения в части применения абхазского языка. Глава государства в свою очередь выразил поддержку инициативам, которые направлены на укрепление абхазского языка."Мы приняли необходимые законы, этим вопросом занимаются специалисты, но этого недостаточно, верно? Решение этой проблемы нужно обсуждать, я готов поддержать все конструктивные подходы. Для меня это наиважнейший вопрос. Невозможно, чтобы без развития языка развивалось государство", — сказал президент.Интегрировать Галский районЧлен Общественной палаты Абхазии Давид Пилия затронул вопрос правового статуса жителей Галского района и необходимости интегрирования людей в общественную жизнь Абхазии.По его словам, население района за 20 лет сократилось на 40%. На исторических территориях Самурзакана до развала Советского Союза проживало 92 тысячи человек. Сегодня около 55 тысяч самурзаканцев проживают в восточной части Абхазии, заметил Пилия.За последние 30 лет примерное количество молодежи до 30 лет, которые покинули Галский район, составляет более 15,5 тысяч человек, привел цифры Давид Пилия."Конечно, это очень большая цифра и это не может не тревожить нас. Гал в будущем может разделить судьбу Кодорского ущелья, в Кодорском ущелье нету ведь никого. Кто этой территорией будет управлять в будущем, кто там будет жить и работать, где мы возьмем население, которое заместит тех, кто уезжает", - отметил член Общественной палаты.Люди уезжают из Галского района, потому что условия, которые были созданы в последние восемь лет, ставят их в очень тяжелое положение, говорит Пилия."Рождается ребенок, он не получает свидетельства о рождении, если его родители на руках не имеют документов, удостоверяющих их личность. В основном, люди возможно имеют грузинские паспорта, они боятся нам их представить, поэтому едут в Зугдиди и там получают свидетельство о рождении ребенка. Я считаю эту практику для нас ужасной", - сказал он.Также он считает, что все выпускники школ Галского района должны получать абхазские паспорта. "Да, нынешний закон не позволяет нам этого, если закон ущербен и не выполняет интересы нашего государства, значит этот закон обязательно должен быть пересмотрен", - заметил Пилия.Еще одна проблема с которой сталкиваются жители Галского района – возвращение исторических фамилий.Аслан Бжания подтвердил, что все перечисленные проблемы в Галском районе в реальности существуют."Если это позиция Общественной палаты, я был бы вам признателен ее обозначить и перед президентом, и перед Парламентом, как позицию Общественной палаты. Ваша позиция мне близка и понятна. Дальше будем идти шаг за шагом, последовательно решать все эти проблемы", - отметил глава государства.Апартаменты и апарт-отелиЧлен Общественной палаты, председатель комиссии по экономическому развитию и поддержке правительства Даут Агрба рассказал о выводах, к которым пришла комиссия Общественной палаты при рассмотрении проекта закона о строительстве апартаментов и апарт-отелей в республике.Вместе с тем, будет улучшаться качество предоставления туристических услуг, подчеркнул он.Вместе с тем, законопроект о строительстве в Абхазии апартаментов и апарт-отелей вызывает вопросы, которые беспокоят общество."Прежде всего, это гражданско-правовые аспекты иностранных владельцев. Несмотря на то, что в законе предусмотрено ограничение на предоставление вида жительства и гражданства данным категориям, тем не менее, на общих основаниях по закону о гражданстве они могут претендовать на получение гражданства. Данная категория может пользоваться собственностью, находиться непрерывно на территории Абхазии", - сказал Агрба.Отвечая на это утверждение президент Аслан Бжания уточнил, что законопроект запрещает иностранным гражданам непрерывно находиться на территории Абхазии."Есть действующее миграционное законодательство, которое регулирует данный вопрос", - сказал он.В продолжение Даут Агрба отметил, что если человек в течение года выезжает не более чем на три месяца, то согласно существующим правилам он считается постоянно проживающим в Абхазии."Второй аспект, который мы считаем очень важным, это отсутствие градостроительного кодекса и земельного кадастра. Это нужно для того, чтобы осуществлять качественную экономическую оценку объектов, которые будут возводиться. По кадастру недвижимости, как вам известно, каждый земельный участок обладает своей уникальной ценностью, участок, расположенный на первой линии, имеет свою ценность, участок на второй и третей линии – свою ценность. Для того, чтобы определять качественную экономическую оценку. В том числе для налогообложения, а именно налога на имущество, которого, к сожалению, в этом проекте закона мы не увидели, законодатель так решил, что сборы являются более эффективным способом оплаты за недвижимость, чем налог на имущество", - говорит Агрба.Налог на имущество более эффективная мера, так как он определяется от кадастровой стоимости, которая имеет рыночную составляющую, и через каждые четыре года эта стоимость может быть пересмотрена государством, подчеркнул он."Мы предполагаем, что данное имущество будет сдаваться, в том числе в долгосрочный найм, то есть его могут брать в найм граждане нашей страны. Соответственно мы предполагаем, что будут ущемлены те наши граждане, которые сегодня сдают жилье, так как качество предоставляемых услуг будет выше", - сказал член Общественной платы.Еще одно опасение связано с тем, что в случае принятия закона о строительстве в Абхазии апартаментов и апарт-отелей цены на недвижимость в Абхазии значительно возрастут.Что касается людей, которые не смогут приобретать жилье в условиях повышения цен, то государство должно расширять программу по предоставлению жилплощади отдельным категориям, для этого государству необходимы дополнительные средства, отмечает президент."Цены, наверное, будут расти, и в этом ничего плохого нет, это законы развития. У нас все недооценено, если сравнивать, то что есть у нас и на сопредельных территориях, то у нас в 50 раз все дешевле. Так не должно быть, у нас качество лучше, это не минус, это плюс, а государство должно ориентироваться на поддержку тех, кто не имеет, создавать условия для того, чтобы они имели", - сказал Бжания.По этой теме высказалась и министр экономики республики Кристина Озган, которая сообщила, что в Парламенте находится законопроект о градостроительном кодексе, сейчас идет процесс актуализации документа."Как раз в правительстве сформировалась общая позиция профильными ведомствами, в ближайшее время консолидированная позиция будет направлена в Парламент, для того, чтобы дальше двигаться в этом направлении. Градостроительный кодекс даже без привязки к закону об апартаментах – это тот закон, который стране нужен и нужен достаточно давно", - отметила она.Что касается кадастра, то работа по его созданию была начата в 2010 году, и стоит задача, чтобы он начал работать с 2024 года, сообщила министр.Нужно развивать экономикуДля решения различных проблем государства, нужно добиваться развития экономики, подчеркнул президент Абхазии, приведя в пример назревшую необходимость модернизации абхазской армии."Для того, чтобы поддерживать высокий уровень боеспособности, нам надо бы по-хорошему затратить весь бюджет, который мы имеем. Мы заявились и являемся независимым государством, у нас должны быть соответствующие вооруженные силы", - сказал Аслан Бжания.Военный мятеж, за которым мог последовать государственный переворот в России, представлял опасность для Абхазии, добавил он."Ситуация была очень тревожная, все разрядилось, но могло быть по другому сценарию. Вечером собрался Совет безопасности Грузии, президент созвала. Оппозиция требовала, чтобы, воспользовавшись этой ситуацией, навести конституционный порядок на территории Грузии в абхазском регионе – такие формулировки были. Это никуда не делось, это одна из серьезных проблем, которую мы с вами должны решить", - заметил президент.Решение вопросов безопасности, как и социального обеспечения граждан, выплаты пенсий, напрямую связаны с возможностями экономики, добавил Аслан Бжания."Руководство Абхазии ищет приоритетные направления развития экономики, Российская Федерация нам помогает. Больших размеров безвозмездной финансовой помощи не будет, Россия ведет войну, которая обходится примерно в 500 миллионов долларов в день. Завтра, дай бог, закончатся боевые действия, необходимо будет восстанавливать новые регионы Российской Федерации, это десятки триллионов рублей", - сказал Аслан Бжания.Абхазии необходимо развивать бизнес отношения, собственных капиталов не хватает, республике следует привлекать инвестиции, подчеркнул глава государства. Сделать это можно, развивая индустрию гостеприимства – туризм, заметил президент.

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