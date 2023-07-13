https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/ashuba-zayavil-chto-parlament-prodolzhit-rabotu-nad-zakonom-ob-apartamentakh-1046923316.html

Ашуба заявил, что Парламент продолжит работу над законом об апартаментах

Ашуба заявил, что Парламент продолжит работу над законом об апартаментах

Заседание комитета по государственно-правовой политике, на котором обсуждались законопроекты, регулирующие строительство апартаментов и апарт-отелей в Абхазии... 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T15:48+0300

2023-07-13T15:48+0300

2023-07-13T16:13+0300

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Народное Собрание Абхазии продолжит рассматривать проект закона "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов" в рабочем порядке, заявил спикер Лаша Ашуба. Заявление опубликовано на официальных страницах законодательного органа в социальных сетях. "При обсуждении подобных вопросов нужен конструктивный подход и холодная голова. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия хорошо знают полномочия, которыми они наделены в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и ее законами. И поэтому будут работать именно в их рамках. Мы и дальше продолжим работу над проектом данного закона и других законов в рабочем режиме", –заявил спикер. Ашуба добавил, что во время обсуждения закона на расширенном заседании комитета по государственно-правовой политике звучали разные мнение и суждения, некоторые из которых "граничили по своему смыслу с давлением". Спикер отметил, что на встречу были приглашены не все партии и общественные объединения, но подчеркнул значимость подобных обсуждений по важным для общества вопросам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/zakonoproekt-ob-apartamentakh-obsudili-v-parlamente-abkhazii-1046908938.html

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