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Ашуба заявил, что Парламент продолжит работу над законом об апартаментах
Ашуба заявил, что Парламент продолжит работу над законом об апартаментах
Заседание комитета по государственно-правовой политике, на котором обсуждались законопроекты, регулирующие строительство апартаментов и апарт-отелей в Абхазии... 13.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-13T15:48+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Народное Собрание Абхазии продолжит рассматривать проект закона "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов" в рабочем порядке, заявил спикер Лаша Ашуба. Заявление опубликовано на официальных страницах законодательного органа в социальных сетях. "При обсуждении подобных вопросов нужен конструктивный подход и холодная голова. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия хорошо знают полномочия, которыми они наделены в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и ее законами. И поэтому будут работать именно в их рамках. Мы и дальше продолжим работу над проектом данного закона и других законов в рабочем режиме", –заявил спикер. Ашуба добавил, что во время обсуждения закона на расширенном заседании комитета по государственно-правовой политике звучали разные мнение и суждения, некоторые из которых "граничили по своему смыслу с давлением". Спикер отметил, что на встречу были приглашены не все партии и общественные объединения, но подчеркнул значимость подобных обсуждений по важным для общества вопросам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/zakonoproekt-ob-apartamentakh-obsudili-v-parlamente-abkhazii-1046908938.html
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абхазия, новости, лаша ашуба, народное собрание абхазии
абхазия, новости, лаша ашуба, народное собрание абхазии

Ашуба заявил, что Парламент продолжит работу над законом об апартаментах

15:48 13.07.2023 (обновлено: 16:13 13.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Лаша Ашуба
Лаша Ашуба - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заседание комитета по государственно-правовой политике, на котором обсуждались законопроекты, регулирующие строительство апартаментов и апарт-отелей в Абхазии, прошло в Парламенте в среду, 12 июля.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Народное Собрание Абхазии продолжит рассматривать проект закона "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов" в рабочем порядке, заявил спикер Лаша Ашуба. Заявление опубликовано на официальных страницах законодательного органа в социальных сетях.

Ашуба выразил мнение, согласно которому вокруг обсуждения этого вопроса образуется "не очень благоприятный фон", который мешает конструктивной работе, и подчеркнул, что в этом случае необходимо воздержаться от излишних эмоций и политизации.

"При обсуждении подобных вопросов нужен конструктивный подход и холодная голова. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия хорошо знают полномочия, которыми они наделены в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и ее законами. И поэтому будут работать именно в их рамках. Мы и дальше продолжим работу над проектом данного закона и других законов в рабочем режиме", –заявил спикер.
Ашуба добавил, что во время обсуждения закона на расширенном заседании комитета по государственно-правовой политике звучали разные мнение и суждения, некоторые из которых "граничили по своему смыслу с давлением".
Спикер отметил, что на встречу были приглашены не все партии и общественные объединения, но подчеркнул значимость подобных обсуждений по важным для общества вопросам.
Сессия парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2023
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