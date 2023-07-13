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Более 400 нарушителей задержали на границе с Грузией с начала 2023 года
Более 400 нарушителей задержали на границе с Грузией с начала 2023 года
Граждан, нарушивших правила пересечения государственной границы, привлекли к административной ответственности. 13.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. За шесть месяцев с начала 2023 года сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии и Погрануправления ФСБ России задержали более 400 нарушителей пограничного режима на абхазо-грузинской границе. Об этом сообщает пресс-служба СГБ. Кроме того, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 324 Уголовного кодекса "Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия" возбуждено шесть уголовных дел. За полгода было пресечено восемь попыток незаконного перемещения грузов через границу на реке Ингур, было изъято более 600 блоков сигарет и шесть майнеров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/u-rossiyanina-v-abkhazii-izyali-400-nezadeklarirovannykh-elektronnykh-sigaret-1046512480.html
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абхазия, россия, грузия, государственная граница, новости
абхазия, россия, грузия, государственная граница, новости

Более 400 нарушителей задержали на границе с Грузией с начала 2023 года

11:10 13.07.2023
© Sputnik / Акоп КущянКПП Ингур
КПП Ингур - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Граждан, нарушивших правила пересечения государственной границы, привлекли к административной ответственности.
СУХУМ, 13 июл - Sputnik. За шесть месяцев с начала 2023 года сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии и Погрануправления ФСБ России задержали более 400 нарушителей пограничного режима на абхазо-грузинской границе. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.
Кроме того, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 324 Уголовного кодекса "Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия" возбуждено шесть уголовных дел.
За полгода было пресечено восемь попыток незаконного перемещения грузов через границу на реке Ингур, было изъято более 600 блоков сигарет и шесть майнеров.
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2023
В Абхазии
У россиянина в Абхазии изъяли 400 незадекларированных электронных сигарет
23 июня, 19:30
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