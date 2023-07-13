https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/bolee-45-tysyachi-passazhirov-poezdov-v-abkhazii-vospolzovalis-transferom-s-9-iyulya-1046922579.html

Более 4,5 тысячи пассажиров поездов в Абхазии воспользовались трансфером с 9 июля

Более 4,5 тысячи пассажиров поездов в Абхазии воспользовались трансфером с 9 июля

Из-за наводнения 9 июля в Гагрском районе были повреждены пути на станции "Гагра" и около 150 метров путей на станции "Бзыбь", движение поездов было... 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T16:00+0300

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. С 9 по 12 июля, в период пока движение поездов в Абхазии было приостановлено, организованные трансферы довезли до мест назначения 4585 человек. Об этом сообщает Министерство туризма Абхазии. “Национальной туристической компанией с 9 по 12 июля было совершено 59 рейсов, перевезено 2500 человек и задействовано семь автобусов", – сказал Теймураз Хишба.Хишба уточнил, что это не первая совместная работа Минтуризма и АЖД. В середине июня этого года сильный ливень повредил участок республиканской трассы и железнодорожные пути, из-за чего было приостановлено движение поездов. Тогда для пассажиров поездов "Сухум-Москва" и "Санкт-Петербург-Сухум" также был организован трансфер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/azhd-organizovala-transfer-dlya-passazhirov-napravlyayuschikhsya-v-moskvu-i-peterburg-1046338815.html

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