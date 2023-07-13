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Более четырех тысяч виз было выдано в Абхазии за полгода
Более четырех тысяч виз было выдано в Абхазии за полгода
Общая сумма госпошлины, поступившая в бюджет за счет деятельности ГМС в 2023 году, составила более 44,5 миллиона рублей, более чем на 12 миллионов рублей... 13.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-13T19:41+0300
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. C 1 января по 1 июля Государственная миграционная служба приняла 4061 заявление на выдачу виз, сообщил глава ГМС Рамин Габлая премьер-министру Александру Анкваб. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.По итогам первых шести месяцев 2023 года в республиканский бюджет пополнился на сумму более 17,5 миллиона рублей в качестве уплаты за выдачу рабочих виз, 15,8 миллиона рублей за выдачу разрешений на работу, 4,4 миллиона рублей за выдачу патентов. 6,8 миллиона рублей было выплачено работодателями за использование иностранной рабочей силы. Кроме того, за шесть месяцев 2023 года в административном порядке Государственная миграционная служба направила в суд 55 материалов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/pochti-tri-tysyachi-migrantov-pribyli-v-abkhaziyu-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1043110049.html
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Более четырех тысяч виз было выдано в Абхазии за полгода
19:41 13.07.2023 (обновлено: 19:51 13.07.2023)
Общая сумма госпошлины, поступившая в бюджет за счет деятельности ГМС в 2023 году, составила более 44,5 миллиона рублей, более чем на 12 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
СУХУМ, 13 июл - Sputnik.
C 1 января по 1 июля Государственная миграционная служба приняла 4061 заявление на выдачу виз, сообщил глава ГМС Рамин Габлая премьер-министру Александру Анкваб. Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина.
На миграционный учет было поставлено 2430 иностранцев. Кроме того, ГМС приняла 3717 заявлений на выдачу разрешений на работу и патентов и 400 заявлений от работодателей. Сообщается, что сейчас в Абхазии трудятся иностранцы из 28 стран мира.
По итогам первых шести месяцев 2023 года в республиканский бюджет пополнился на сумму более 17,5 миллиона рублей в качестве уплаты за выдачу рабочих виз, 15,8 миллиона рублей за выдачу разрешений на работу, 4,4 миллиона рублей за выдачу патентов. 6,8 миллиона рублей было выплачено работодателями за использование иностранной рабочей силы.
Кроме того, за шесть месяцев 2023 года в административном порядке Государственная миграционная служба направила в суд 55 материалов.