https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/chernomorenergo-rasskazalo-o-vosstanovlenii-energosnabzheniya-v-gagrskom-rayone-1046918571.html

"Черноморэнерго" рассказало о восстановлении энергоснабжения в Гагрском районе

"Черноморэнерго" рассказало о восстановлении энергоснабжения в Гагрском районе

Сегодня, 13 июля, из Сухума в Гагру была переброшена дополнительная техника для восстановления энергосистемы района. 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T13:00+0300

2023-07-13T13:00+0300

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Аварийные службы "Черноморэнерго" продолжают работы по восстановлению энергоснабжения в Гагрском районе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Для восстановления работы подстанции "Гагра-2" и подачи электричества в Гагрипшское ущелье была построена линия электропередач 0,4 кВ протяженностью 300 метров.Кроме того, было восстановлено электроснабжение трансформаторной подстанции "Бальнеолечебница" – построена воздушная линия 6 кВ.Во время работ на подстанции "Гагра-3" был заменен поврежденный кабель и подан свет в многоквартирный дом на улице Абазгаа. Специалисты также заменили поврежденный кабель, подали напряжение по трансформаторной подстанции-37, устранили заявки по линии электропередач 0,4 кВ.Сильное наводнение обрушилось на Гагрский район в воскресенье, 9 июля. В результате было затоплено более тысячи домов, разрушены дороги, подмыта железная дорога, часть жителей района осталась без света и воды. По указу президента Абхазии был создан республиканский штаб по ликвидации последствий стихии, он координирует работу госслужб и местных администраций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/respublikanskiy-shtab-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-sozdan-v-abkhazii-1046833024.html

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