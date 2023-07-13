https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/master-klass-po-zhivopisi-dlya-podopechnykh-ashany-i-kiaraza-proshel-v-sukhume-1046917046.html

Мастер-класс по живописи для подопечных "Ашаны" и "Киараза" прошел в Сухуме

Мастер-класс по живописи для подопечных "Ашаны" и "Киараза" прошел в Сухуме

Арт-терапия для детей с ограниченными возможностями здоровья был организован волонтерами культурно-благотворительного фонда "Ашана" в рамках акции "Лето с... 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T15:03+0300

2023-07-13T15:03+0300

2023-07-13T15:28+0300

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

благотворительный фонд "киараз"

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Мастер-класс по живописи для подопечных фондов "Ашана" и "Киараз" состоялся в Сухуме в четверг, 13 июля.В нем принимали участие как дети с ограниченными возможностями, так и дети из многодетных семей.Урок проводила художник-живописец Екатерина Зарникова, выпускница Сухумского художественного училища имени Чачба-Шервашидзе. По ее словам, мастер-класс направлен на то, чтобы познакомиться с потенциалом детей."Арт-терапия очень помогает особенным деткам и не только, так как это, в первую очередь, моральная разгрузка", – пояснила она.По словам волонтера "Ашаны" Анисии Бжания, арт-терапия направлена на лечение творчеством."Иными словами, ребенок рисует на картине то, что он чувствует. Проблем, с которыми помогают бороться арт-терапия и живопись, множество. Дети становятся увереннее, перестают стесняться друг друга, учатся вместе работать", – сказала она.Мастер-класс был организован для подопечных фондов "Ашана" и "Киараз". В нем приняло участие 12 детей. Помимо уроков живописи, в рамках проекта "Лето с Ашана" будут проведены и другие мероприятия, в том числе, поездки в дельфинарий и этно-парк.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/povarenok-v-dele-chetyrekhletniy-andrey-varvashyan-i-ego-ispolnennaya-mechta-1046773491.html

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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительный фонд "киараз"