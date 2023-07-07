https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/povarenok-v-dele-chetyrekhletniy-andrey-varvashyan-i-ego-ispolnennaya-mechta-1046773491.html

Поваренок в деле: четырехлетний Андрей Варвашян и его исполненная мечта

Поваренок в деле: четырехлетний Андрей Варвашян и его исполненная мечта

В рамках проекта "Искусство без границ" четырехлетний Андрей Варвашян с диагнозом микроцефалия на шаг приблизился к своей мечте стать поваром. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T17:22+0300

2023-07-07T17:22+0300

2023-07-07T18:08+0300

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абхазия

"искусство без границ"

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новости

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О том, как у ребенка исполнилась мечта, какие эмоции он при этом испытал, как гость кухни едва не стал "шефом" и что из всего этого вышло, читайте в материале Sputnik.Феи десертаАндрею Варвашяну из Цандрипша четыре года. Около двух лет назад медики поставили ему редкий диагноз – микроцефалию. По статистике, это заболевание встречается у одного из шести-восьми тысяч детей.По рассказу его матери Оксаны Варелджян, Андрей любит помогать ей на кухне и старается участвовать в приготовлении еды. Поэтому, когда они писали письмо в проект "Искусство без границ", суть которого заключается в исполнении желаний детей с ограниченными возможностями здоровья, долго думать над текстом не пришлось.У Андрея есть свое кодовое слово – "пипил". Это сигнал того, что пора идти на кухню. Он берет ложку, миску или другую кухонную утварь и начинает размешивать условное тесто. Может нарвать цветочных лепестков и добавить их в свое "блюдо" в качестве особого ингредиента. После того как еда готова, члены семьи просто обязаны ее "попробовать" и похвалить юного повара.Приблизить Андрея на шаг к мечте и окунуть его в мир настоящей кулинарии вызвались владелица кафе и кондитерского цеха "Бриошь" в поселке Бзыбь Асида Лобода и ее дочь Юлиана Накопия, которой предстояло впервые примерить на себя роль наставника.Юлиана подошла к этой задаче с полной ответственностью. Она заранее решила, что будет печь с Андреем имбирные пряники, подготовила все необходимые ингредиенты и разработала алгоритм действий, в которые все же пришлось вносить коррективы по ходу дела. При этом девушка призналась, что сильно волнуется."Опыта общения с детьми с особенностями здоровья у меня нет, и поэтому я переживаю. Я сентиментальная и могу даже заплакать", – поделилась эмоциями Юлиана перед встречей с Андреем, но пообещала сдержаться.Переживала Юлиана напрасно. Даже если в какой-то момент на ее глаза и наворачивались слезы, то только от смеха.В своей стихииГлавный герой наконец-то прибыл на место. После того как Андрей поздоровался со всеми за руку, его пригласили в цех по производству сладостей. Зайдя в помещение, он перестал замечать вокруг себя людей и с открытым ртом рассматривал внутреннее убранство и оборудование. Ребенок сразу подбежал к полкам, схватил деревянную лопатку с ситом и принялся за дело – стал размешивать выдуманное тесто. Все это сопровождалось его счастливыми возгласами и радостной улыбкой.Каждый "шеф" должен выглядеть соответствующе. Владельцы кондитерской заказали специально для Андрея костюм повара и колпак. Малыш не стал противиться новому образу и с удовольствием перевоплотился.И вот, Андрея посадили на стульчик у железного стола, а Юлиана начала рассказывать ему, что будет дальше."Сейчас мы будем делать пряники. Мы взобьем яйца с сахаром и замесим тесто", – сказала она.Андрей прислушивался к своему наставнику, но явно не привык быть "вторым" на кухне. Уверенной рукой он разбил несколько яиц в миску с мукой, затем в кулинарном дуэте с Юлианой добавил туда сахар, хорошенько взбил все миксером и посыпал почти готовое тесто несколькими ложками какао.Особый восторг Андрей испытал во время раскатывания теста. Поваренок умеет обращаться со скалкой и для своего возраста довольно опытен в этом. По ходу дела Андрей вносил свои штрихи в рецепт. Он сам решал, достаточно ли муки или сахара, какой формы должны быть печенья. Юлиана со своей стороны только приветствовала инициативность своего подопечного.Пряники в форме сердечек и звездочек отправили в духовку. Спустя 20 минут выпечка была готова, и на удивление дегустаторов десерт оказался приятным на вкус.Предприниматель Асида Лобода тоже осталась под впечатлением от участия в проекте и вынесла из этого опыта только позитивные эмоции. Помимо костюма повара, она подарила Андрею фирменную скалку, расписанную художницей Юлией Джиган, а его маме Оксане - миксер. Также гостям провели экскурсию по кондитерскому цеху и познакомили с персоналом."Мы рады, что хоть как-то смогли внести свой вклад в это доброе дело. Естественно, все это нас трогает. Мы надеемся, что в будущем малыш действительно станет хорошим поваром", – сказала Лобода.Мама Андрея Оксана Варелджян поблагодарила организаторов проекта и владельцев кондитерской фабрики за теплый прием и подарки. Она подчеркнул, что мальчик получил массу позитивных эмоций, и об этом дне он будет рассказывать всем своим знакомым.Мечты и препятствия"Искусство без границ" – совместный проект культурно-благотворительного фонда "Ашана" с Русским театром драмы имени Искандера при информационной поддержке Sputnik Абхазия. Автор идеи – Анна Савилова.Савилова рассказала, что уже исполнено пять желаний детей с ограниченными возможностями здоровья, но проект на этом не завершится."К нам поступило более 40 писем, и мы рады, что люди откликаются на них. Огромное количество людей вызвались исполнить мечты. Многие начинают понимать, что помогать можно не только перечисляя деньги, что тоже важно, безусловно, но и путем взаимодействия и налаживания контакта", – отметила она.Среди писем было много обращений от совершеннолетних людей, которые страдают различными заболеваниями, добавила Савилова. Пожелания совершенно разные, и порой удивляют авторов проекта. Например, кто-то мечтает стать производителем целлофановых пакетов, мастером по ремонту телефонов, но превалируют мечты стать танцорами, певцами и спортсменами.Савилова с сожалением отметила, что некоторые родители стыдятся своих детей с проблемами со здоровьем и не отправляют их в школу, ограничивают общение со сверстниками, не показывают окружающим. Она уверена, что такое поведение не спасает детей, а напротив, усугубляет состояние их здоровья, в том числе психическое. Они замыкаются в себе, у них появляется ощущение своей бесполезности, они становятся изгоями."Часто мы сталкиваемся с непониманием со стороны семей. Только по Гагрскому району у нас более ста человек старше 18 лет, которые не умеют читать и писать. Они не учились в школе. Родители не хотят, чтобы об их ребенке знали. Были примеры, когда родители писали нам письмо, затем отказывались участвовать в акции, так как у них дома могут быть проблемы из-за этого", – объяснила Савилова.Ограниченные возможности здоровья не приговор, уверена она. Если заниматься ребенком с ранних лет и давать ему возможность развиваться, то в уже более зрелом возрасте у него будет шанс найти себя во многих сферах и приносить пользу обществу.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/zavershen-priem-pisem-v-ramkakh-proekta-iskusstvo-bez-granits-1046664147.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/v-muzykalnoy-masterskoy-kak-podopechnyy-ashana-popal-v-mechtu-1046264300.html

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абхазия, "искусство без границ", культурно-благотворительный фонд "ашана", новости