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МЧС Абхазии: поиски пропавшей во время наводнения россиянки продолжаются

МЧС Абхазии: поиски пропавшей во время наводнения россиянки продолжаются

Поиски женщины, которую унесло потоком воды в селе Алахадзы, продолжаются пятые сутки. 13.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии продолжают поиски гражданки России, пропавшей во время наводнения в Гагрском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники Госинспекции по маломерным судам "прочесывают" морскую акваторию в тех местах, куда, предположительно, могло вынести женщину, спасатели Гудаутского района обследуют береговую линию. Кроме того, поиски ведутся и с воздуха – для этого используется беспилотник.По предварительным данным, гражданку России унесло течением реки Бзыбь в селе Алахадзы в воскресенье, 9 июля. В этот день в Гагрском районе произошло сильное наводнение, в результате которого было затоплено более 1100 домов, пострадали и другие части страны. Сотрудники МЧС спасли более 30 человек – в Гулрыпшском районе десять туристов и три местных жителя оказались отрезанными от дороги потоками воды, еще 19 человек эвакуировали из летнего лагеря в Мюссере.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/volontery-pomogli-pyati-semyam-v-gagrskom-rayone-postradavshim-iz-za-stikhii--1046908801.html

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