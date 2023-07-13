https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/naznachen-novyy-nachalnik-gai-abkhazii-1046927513.html

Назначен новый начальник ГАИ Абхазии

Назначен новый начальник ГАИ Абхазии

Предыдущий глава ГАИ Абхазии Родик Базба был освобожден от должности в связи с аварией, в которой погибли пятеро человек. 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T22:22+0300

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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Новым начальником управления Госавтоинспекции МВД Абхазии назначен Валентин Трапш. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Заместителем начальника ГАИ был назначен Астамур Тания. Представляя Трапш коллективу, Роберт Киут подчеркнул, что существует ряд требований к ГАИ. Первостепенная задача сотрудников Госавтоинспекции - снижение количества дорожно-транспортных происшествий и смертей людей в автокатастрофах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/samosoznanie-i-kompetentnost-kak-umenshit-kolichestvo-avariy-na-dorogakh-abkhazii-1045875330.html

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