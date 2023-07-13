https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/poltora-desyatka-domov-postradali-iz-za-navodneniya-v-sele-agaraki-1046925046.html
Полтора десятка домов пострадали из-за наводнения в селе Агараки
Полтора десятка домов пострадали из-за наводнения в селе Агараки
В пострадавшем в результате ливней селе Агараки Гудаутского района работали специалисты МЧС страны и сотрудники профильных органов муниципалитета. 13.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-13T16:45+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В результате наводнения, произошедшего в воскресенье, 9 июля, в селе Агараки Гудаутского района затопило 15 домов. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава села Ованес Хамалян.По словам Хамаляна, электроснабжение и подача воды в селе были налажены уже во вторник, 12 июля.Мощный ливень обрушился на Гагрский район и часть Гудаутского района в воскресенье, 9 июля, став причиной наводнения. Стихия снесла несколько опор линии электропередач и трансформатор в Монашеском ущелье. Хамалян отметил, что больше всего пострадала прибрежная часть села, в том числе улица Речная, которая проходит через соседнее село Лдзаа.Он также добавил, что в эти дни все силы были брошены на восстановление проселочных дорог. В этой работе задействовано несколько единиц тяжелой техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/dva-mosta-vosstanovyat-v-sele-ldzaa-1046888777.html
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абхазия, гудаутский район, новости
Полтора десятка домов пострадали из-за наводнения в селе Агараки
16:45 13.07.2023 (обновлено: 16:51 13.07.2023)
В пострадавшем в результате ливней селе Агараки Гудаутского района работали специалисты МЧС страны и сотрудники профильных органов муниципалитета.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В результате наводнения, произошедшего в воскресенье, 9 июля, в селе Агараки Гудаутского района затопило 15 домов. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава села Ованес Хамалян.
"Из 15 случаев подтоплений домов в четырех случаях подмыло почву. Возникла вероятность оползня. Сейчас пострадавшие семьи пишут заявления на имя руководства района с просьбой об оказании помощи", – уточнил он.
По словам Хамаляна, электроснабжение и подача воды в селе были налажены уже во вторник, 12 июля.
Мощный ливень обрушился на Гагрский район и часть Гудаутского района в воскресенье, 9 июля, став причиной наводнения. Стихия снесла несколько опор линии электропередач и трансформатор в Монашеском ущелье. Хамалян отметил, что больше всего пострадала прибрежная часть села, в том числе улица Речная, которая проходит через соседнее село Лдзаа.
Он также добавил, что в эти дни все силы были брошены на восстановление проселочных дорог. В этой работе задействовано несколько единиц тяжелой техники.