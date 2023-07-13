https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/poltora-desyatka-domov-postradali-iz-za-navodneniya-v-sele-agaraki-1046925046.html

Полтора десятка домов пострадали из-за наводнения в селе Агараки

Полтора десятка домов пострадали из-за наводнения в селе Агараки

В пострадавшем в результате ливней селе Агараки Гудаутского района работали специалисты МЧС страны и сотрудники профильных органов муниципалитета. 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T16:45+0300

2023-07-13T16:45+0300

2023-07-13T16:51+0300

в абхазии

абхазия

гудаутский район

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/09/1046238528_0:168:3043:1879_1920x0_80_0_0_c21bdf15f6770596687a0e59fba81272.jpg

СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В результате наводнения, произошедшего в воскресенье, 9 июля, в селе Агараки Гудаутского района затопило 15 домов. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава села Ованес Хамалян.По словам Хамаляна, электроснабжение и подача воды в селе были налажены уже во вторник, 12 июля.Мощный ливень обрушился на Гагрский район и часть Гудаутского района в воскресенье, 9 июля, став причиной наводнения. Стихия снесла несколько опор линии электропередач и трансформатор в Монашеском ущелье. Хамалян отметил, что больше всего пострадала прибрежная часть села, в том числе улица Речная, которая проходит через соседнее село Лдзаа.Он также добавил, что в эти дни все силы были брошены на восстановление проселочных дорог. В этой работе задействовано несколько единиц тяжелой техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/dva-mosta-vosstanovyat-v-sele-ldzaa-1046888777.html

абхазия

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гудаутский район, новости