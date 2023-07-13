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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 июля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и активного выноса тропических масс... 13.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-13T18:32+0300
2023-07-13T18:32+0300
2023-07-13T18:42+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. В пятницу, 14 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ультрафиолетовый индекс максимальный, вредный.Атмосферное давление –760 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 июля
18:32 13.07.2023 (обновлено: 18:42 13.07.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и активного выноса тропических масс воздуха с юга.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. В пятницу, 14 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ультрафиолетовый индекс максимальный, вредный.
Атмосферное давление –760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.