https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-14-iyulya-1046925780.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 июля

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и активного выноса тропических масс... 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T18:32+0300

2023-07-13T18:32+0300

2023-07-13T18:42+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. В пятницу, 14 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ультрафиолетовый индекс максимальный, вредный.Атмосферное давление –760 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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